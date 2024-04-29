1 мая 2024

29 апреля 2024 09:01

Тренер раскрыла секреты, как избавиться от утренних отеков

Причины отеков могут быть самыми разными. Так, например, некоторые люди просто более склонны к отечности. В этих случаях рекомендуется внимательно следить за уровнем отечности. Если систематически видите заметные отеки по утрам, обязательно обратитесь к врачу. Об этом "Газете.Ru" рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, передает Day.Az.

Однако, чаще всего утренние отеки под глазами - это следствие различных нарушений в питании, в режиме или в методах ухода за собой, заявила она.

"Избавиться от утренних отеков поможет контроль водного баланса. В течение дня важно пить достаточное количество жидкости, преимущественно именно чистой воды, нежели чая или кофе. Однако не стоит много пить непосредственно перед сном. К профилактике отеков можно отнести и контроль за солевым балансом. Старайтесь не есть острое, соленое и сладкое на ночь. Такая пища может привести к задержке воды в организме, а, впоследствии, к утренней отечности", - добавила эксперт.

Отлично помогает справиться с отеками и утренняя зарядка. Можно выполнить любую зарядку, но особенно отмечу три упражнения, которые нацелены именно на разгон лимфы в организме.

Первое - прыжки без отрывания стоп от пола. Исходное положение - стоя на полу, ноги вместе, тело напряжено и подтянуто. Далее начинайте делать очень быстрые подъемы пяток от пола, насколько возможно быстро. Не нужно подниматься высоко, здесь важнее скорость. Повторяйте около минуты, сделайте перерыв и повторите еще раз.

Второе упражнение - "таракан". Исходное положение: лежа на спине, поднимаем наверх руки и ноги, слегка согнутые в коленях. Далее начинаете ими активно трясти. Упражнение не только хорошо разгоняет лимфу, но и снимает усталость, отечность после рабочего дня.

Третье упражнение - "тряска". Выполнять его можно в любом исходном положении, например, можно начать с положения стоя. Выбирайте любую часть тела и начинаете ей активно трясти, затем передайте этот импульс другой части тела, далее - еще одной и, в итоге, всем остальным. Упражнение прекрасно помогает снять напряжение и избавиться от отеков.


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