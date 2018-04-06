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Ванесса Паради и другие звезды с несовершенствами, которые стали их изюминкой <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Ванесса Паради и другие звезды с несовершенствами, которые стали их изюминкой - ФОТО
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6 приемов в макияже, которые нравятся мужчинам - ФОТО

6 апреля 2018 19:12

Ванесса Паради и другие звезды с несовершенствами, которые стали их изюминкой - ФОТО

В погоне за идеальной красотой многие звезды теряют собственную индивидуальность и, как следствие, становятся менее популярными и узнаваемыми. Но есть и такие известные актрисы и модели, которые не стали перекраивать себя в угоду веяниям моды и сумели превратить небольшие несовершенства своей внешности в изюминку.

Например, сегодня родинка над верхней губой Синди Кроуфорд служит ее визитной карточкой, а ведь на заре модельной карьеры только ленивый не уговаривал Синди удалить эту "уродливую точку". Щербинка между зубами не помешала Ванессе Паради получить статус секс-символа французского кино и на целых 14 лет заполучить в бойфренды Джонни Деппа. И таких историй немало. Нам такие героини очень близки, поэтому мы делимся их снимками для вдохновения.

В начале карьеры только ленивый не уговаривал Синди Кроуфорд удалить "уродливую" родинку

Ванессу Паради никогда не смущала щербинка между зубами... 

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Bazaar.ru


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