Ванесса Паради и другие звезды с несовершенствами, которые стали их изюминкой - ФОТО

В погоне за идеальной красотой многие звезды теряют собственную индивидуальность и, как следствие, становятся менее популярными и узнаваемыми. Но есть и такие известные актрисы и модели, которые не стали перекраивать себя в угоду веяниям моды и сумели превратить небольшие несовершенства своей внешности в изюминку.

Например, сегодня родинка над верхней губой Синди Кроуфорд служит ее визитной карточкой, а ведь на заре модельной карьеры только ленивый не уговаривал Синди удалить эту "уродливую точку". Щербинка между зубами не помешала Ванессе Паради получить статус секс-символа французского кино и на целых 14 лет заполучить в бойфренды Джонни Деппа. И таких историй немало. Нам такие героини очень близки, поэтому мы делимся их снимками для вдохновения.

В начале карьеры только ленивый не уговаривал Синди Кроуфорд удалить "уродливую" родинку

Ванессу Паради никогда не смущала щербинка между зубами...

...как и Лару Стоун

Именно Дженнифер Лопес сделала популярным аппетитный "тыл"

Кейт Хадсон не комплексует по поводу своих ушей и даже подчеркивает их форму короткой стрижкой

Из-за пупочной грыжи Каролина Куркова лишилась пупка, но это не повлияло на ее успешную модельную карьеру

Нестандартная внешность не помешала Росси де Пальме стать музой Педро Альмодовара и звездой европейского кино

Bazaar.ru