5 лайфхаков для комфортного шопинга - ФОТО

Рассказываем, как не потратить уйму денег в поисках подходящего наряда.

Многие считают, что шопинг - это своего рода антистрессовая терапия: покупка понравившихся вещей успокаивает и умиротворяет. Возможно, это и так. Если только вы не героиня голливудской комедии про успешную красотку. На деле же поход по магазинам превращается в настоящую гонку на выживание: найти такое же платье, "только с перламутровыми пуговицами", своего размера и за подходящую цену возможно точно так же, как встретить аборигена Амазонки в столичном метрополитене. Но мы знаем пять способов, благодаря которым шопинг действительно превращается в приятное времяпрепровождение - и с удовольствием делимся ими.

Отправляйтесь в шопинг-тур

Шопинг-тур - отличная возможность не только отдохнуть, но и сделать покупки. Как правило, страны для проведения туров подобного рода зарекомендовали себя как "гиганты" качественной одежды, а их таможенные правила либеральны. За одеждой люксовых брендов можно отправиться в Италию, там же легко приобрести модную одежду со скидкой до 90% на сезонной распродаже. Если душа просит мехов, отправляйтесь в Грецию. Даже в Китае можно найти качественные вещи, стоит только выбрать шоп-тур по фабричным магазинам.

Покупайте онлайн

Сидеть у себя дома перед компьютером с чашкой чая или кофе гораздо удобнее и приятнее, нежели устало бродить по торговым центрам и бутикам в поисках нужной блузки или платья. Онлайн-шопинг набирает популярность именно благодаря этому преимуществу.

На многих торговых площадках в Сети собраны самые разнообразные товары, купить в одном магазине можно буквально все - от иголки до самолета. И, главное, искать нужную вещь по онлайн-страничкам не придется: установите в меню нужный фильтр и выбирайте вещи по фасону, цвету, размеру и другим параметрам.

Обратитесь к персональному ассистенту

Если вы располагаете достаточными средствами, настоящим спасением от неудачного шопинга может стать персональный покупатель. Он сам выберет подходящие для вас вещи в магазинах (исходя из ваших внешних данных и предпочтений) и привезет их домой для примерки.

Помимо выбора и доставки вещей, персональный ассистент поможет вам определиться со стилем, составит для вас модные комплекты из купленных вещей и аксессуаров, а также даст советы по дальнейшему выбору удачной одежды.

Составьте moodboard

Перед тем как отправляться на шопинг, можно составить так называемую карту желаний. Выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров (отдавайте предпочтение маркам, представленным в магазинах вашего города), скомпонуйте их в единые образы и, вооружившись полученным мудбордом, отправляйтесь за покупками. Так у вас будет меньше шансов стать обладателем необдуманной покупки, которая так и останется висеть в шкафу.

Выбирайте вещи своего размера

По статистике, почти все женщины берут с вешалок вещи с заведомо меньшим размером. Поэтому перед тем, как отправиться в ближайший торговый центр, критично оцените свою фигуру с учетом всех достоинств и недостатков.

А чтобы выбранная в магазине вещь в процессе примерки "села" как надо, ходите за покупками в корректирующем белье. Тогда вы избежите разочарования от отражения в зеркале.

passion.ru