Подруга Гурченко раскрыла секрет стройности актрисы

Школьная подруга покойной народной артистки СССР Людмилы Гурченко Нина Свит в беседе с изданием "Караван историй" раскрыла секрет стройности актрисы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Свит, в детские годы Гурченко оказалась в оккупированном нацистами Харькове, где голодала, и в период, когда девочка должна была расти, ее организм был истощен. "Я, кстати, когда позже слышала об осиной талии Гурченко, мол, были у актрисы какие-то секреты, какие-то диеты, усмехалась: "Секрет, ребята, в войне!". Поголодала Люся в том возрасте, когда ребенок должен расти, формироваться. И вот из-за этого болезненная худоба на всю жизнь. Не от хорошей жизни!" - объяснила подруга.