Диагноз на маникюре: о каких проблемах со здоровьем расскажут ногти

Что вы видите, когда смотрите на свои ногти? Восхищаетесь маникюром или расстраиваетесь из-за неожиданного заусенца? На самом деле, ногтевые пластины, по мнению специалистов, могут сообщить о сбоях в организме и серьезных проблемах.

Как выглядят ногти здорового человека

Ногтевая пластина должна быть ровной, немного розоватой, блестящей с видимой белой лункой у основания. За месяц длина ногтей увеличивается в среднем на один миллиметр. С возрастом, конечно, рост замедляется, появляются хрупкость, желтизна. Это тоже часть нормы и нормальный эффект старения организма.

Кроме того, ногти могут немного желтеть от базы для лака, но в остальных случаях состояние пластины и ее цвет сигнализируют о проблемах со здоровьем.

Чрезмерная ломкость

Если пластина стала ломаться, как только отрастает немного за свободный край, значит, в организме не хватает витаминов А и Е, а еще железа. Кроме того, ломкие ногти могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

Белые пятна

Полоски и пятна на ногтях возникают из-за пузырьков воздуха под ногтевой пластиной. Такие изменения кто-то называет хорошей приметой, но специалисты считают, что лейконихия - первый сигнал нервного истощения организма и возможных проблем с сердцем.

Точечные углубления

Присмотритесь к своим ногтям: если вы заметили на них крошечные вмятинки, похожие на следы от иголки, возможно, у вас начинается псориаз или экзема.

Большие или маленькие лунки

Белые лунки у основания ногтя у здорового человека занимают примерно треть пластины, если они неожиданно стали больше, организм сигнализирует о низком артериальном давлении. Кроме того, такие лунулы могут быть у спортсменов или людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.

Если же лунки едва выглядывают на основании ногтя, возможно, у вас возник дефицит витамина В12 или железа.

Поперечные борозды

Отметки на пластине, перпендикулярные ее росту, были названы линиями Бо в честь военного хирурга, который заметил эту особенность у большинства солдат. Обычно они появляются из-за скудного питания и жестких диет, которые граничат с голодом.

Продольные борозды

Как и линии Бо, они сообщают о нехватке витаминов, особенно группы В. Кроме того, продольные линии иногда появляются при механических травмах ногтя во время маникюра.

Отслоение ногтя

Грамотный мастер маникюра, заметивший онихолизис - отслойку пластины от ногтевого ложа, откажется делать покрытие. Эту проблему нужно пролечить. Иначе вскоре все ногти отойдут от основания.

Онихолизис чаще всего возникает из-за травмы, но в трети случаев он сигнализирует о сильной аллергической реакции в организме.

Белые, желтые, синие

Внезапно побелевшие ногти - верный признак нехватки витаминов и микроэлементов и повод обратиться к специалисту, чтобы сдать анализы.

Синий цвет пластины сигнализирует о недостаточной работе сосудов и сниженном гемоглобине. А желтоватый может возникать из-за заболеваний печени.

Темная линия

Одиночная темная линия на ногте может появиться из-за сбоев в пищеварительной системе, когда рацион налаживается, линия пропадает. Если же она остается в течение полугода и больше, обратитесь за обследование к гастроэнтерологу.

Womanhit.ru