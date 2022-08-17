5 лайфхаков, чтобы избавиться от хлама на балконе

Балкон может стать уютным пространством для вечернего чаепития или долгих разговоров в друзьями за бокалом вина. Но часто там образовывается настоящий бардак из нужных и не очень нужных вещей. Масштабы завала могут поражать воображение и, кажется, разобрать их и поддерживать уют на балконе, невозможно.

Но специалисты по клинингу считают, что всего пять простых правил помогут навсегда избавиться от бардака.

Всего 5 минут в день

Чтобы балкон превратился в уютное место, для начала нужно вынести оттуда хлам. Иногда одного дня для этого недостаточно, да и руки опускаются, когда представляешь масштаб работы. Попробуйте уделять расхламлению всего пять минут в день.

За пару недель вы полностью разберете балкон, а продолжая практику, можно поддерживать пространство в порядке постоянно.

Дарите, продавайте, увозите на дачу

Попробуйте делить все вещи на балконе на три категории: те, которые могут пригодиться кому-то, те, что могут принести прибыль, и те, которые могут помочь за городом. Старые куртки увезите на дачу, стулья, которые больше не вписываются в интерьер, продайте или подарите тем, кому они пригодятся.

Не давайте вещам второго шанса, если они давно хранятся на балконе, то вряд ли вам пригодятся.

Освободите пол

Если на вашем балконе хранятся велосипеды, скейты, лыжи, сделайте для них настенные или потолочные крепления, чтобы пол был свободным. Идеальным вариантом для хранения мелочей станут стеллажи с непрозрачными контейнерами или шкаф с дверками.

Если вы живете на съемной квартире и не хотите вкладываться в ремонт, купите корзины и контейнеры, которые можно установить друг на друга. Свободное пространство сделает помещение уютным.

Утеплите балкон

Так помещение станет использоваться чаще, а значит, и следить за ним вы будете трепетнее. А остекление защитит от пыли, грязи, сделает балкон более функциональным.

Подумайте о том, как будете использовать пространство: как только у балкона появится практическое применение, вы поймете, как его организовать. Если хотите организовать здесь кофейную зону, установите столик и раскладные стулья. Желание складывать здесь хлам пропадет.

Украсьте пространство цветами

Установите здесь подвесные кашпо, если балкон утеплен, они будут радовать и зимой. Растения сделают помещение уютным: всей семье захочется часто бывать здесь, а для хлама и хранения вещей найдется другое место.

Womanhit.ru