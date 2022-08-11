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Названы причины неприятного запаха от одежды

Эксперты портала Lifehacker назвали причины неприятного запаха от одежды и способы его устранения. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Данное явление можно наблюдать, если оставить вещи надолго в стиральной машине или сушить их при высокой влажности. Кроме того, неприятный запах также может ощущаться на пропитавшихся потом предметах гардероба, которые успели высохнуть до стирки. Особенно это проявляется на вещах, сшитых из синтетических материалов.

Чтобы устранить проблему, специалисты порекомендовали при стирке вещей использовать белый уксус вместо кондиционера на режиме полоскания. В случае, если запах не исчезнет, следует замочить одежду в горячей воде, добавив полную чашку продукта.

Помимо этого, авторы материала посоветовали перед стиркой обрабатывать изделия бурой (вещество, которое служит натуральной и безопасной альтернативой стиральному порошку - прим. "Ленты.ру"). После стирки, как считают эксперты, перед тем как убрать в шкаф одежду, необходимо убедиться в том, что она полностью высохла. Специалисты предложили сушить ее на улице при жаркой погоде. Ультрафиолетовые лучи обладают обеззараживающими свойствами, что позволяет устранить плесень, образовавшуюся в тканях, заключили они.


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