Использование антипригарных сковородок связали с высоким риском рака печени

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что фторсодержащие поверхностно-активные вещества (PFAS), содержащиеся в покрытии антипригарных сковородок, повышают риск рака печени более чем в 4 раза. Работа ученых была опубликована в журнале JHEP Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

PFAS - это синтетическое химическое вещество, которое отличается высокой устойчивостью, отталкивает жир, грязь и воду. Это делает PFAS незаменимыми для антипригарного покрытия сковородок, косметики, гелей, лосьонов, зубных щеток, обивочной ткани и многого другого. При этом подобные вещества разлагаются очень медленно и накапливаются в окружающей среде и тканях человека, включая печень.

Предыдущие исследования на животных показали, что воздействие PFAS увеличивает риск возникновения рака печени. В новой работе была подтверждена связь между раком печени и PFAS у человека.

Команда проанализировала данные более чем 200 тыс. людей, собранные в рамках крупного эпидемиологического исследования, посвященного развитию рака и других заболеваний. Ученые отобрали 50 участников, у которых развился рак печени, и сравнили образцы их крови, взятые до постановки диагноза, с образцами крови людей, у которых рака не было.

Исследователи обнаружили несколько типов PFAS в образцах крови первой группы. По словам ученых, вероятность развития рака печени при высоких уровнях PFAS была в 4,5 раза выше, чем при низких.

PFAS изменяет нормальный процесс метаболизма глюкозы, желчных кислот и аминокислот в печени, пояснили исследователи. Это приводит к накоплению большего количества жира в печени и раку.