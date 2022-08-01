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Врач рассказал, когда любовь к чистоте говорит о проблемах с психикой

Маниакальное желание поддерживать идеальный порядок может свидетельствовать о развитии обсессивно-компульсивного расстройства и повышении уровня гормона стресса - кортизола, сообщила порталу "Доктор Питер" психотерапевт, клинический психолог Анна Шерер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одержимость чистотой может быть признаком опасных расстройств, в некоторых случаях желание постоянно убирать дом говорит о развитии ОКР или является проявлением бреда при маниакально-депрессивных расстройствах личности. Чаще всего, привычка постоянно убираться свидетельствует о высоком уровне возбуждения центральной нервной системы.

"У человека растет уровень дофамина, норадреналина, кортизола, а вот утилизировать эту энергию напрямую невозможно. Тогда развивается навязчивое поведение, которое помогает избавиться от напряжения. Здесь важно отметить, что эмоции, несмотря на наше к ним пренебрежительное отношение, явление серьезное. Именно эмоции управляют регуляцией всего организма", - объяснила врач.

При подавлении эмоций возникает чувство тревоги, которое провоцирует развитие навязчивой фобии. Избавиться от навязчивого желания вычищать жилье до блеска можно с помощью тренингов и консульта


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