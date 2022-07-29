Личный опыт Мишель Серовой: 5 простых советов, чтобы справиться с тревожностью

Хотя тревожность часто проявляется в качестве симптома какого-либо психического заболевания, с ней может столкнуться и абсолютно здоровый человек. В этом случае она начинает развиваться на фоне стрессов и страхов у тех, у кого повышена эмоциональная чувствительность. О том, как с ней справляться, на примере личного опыта WomanHit.ru рассказала певица и артистка Мишель Серова.

Что нужно знать:

Тревожность не равна страхам - эти два понятия не одно и то же. При этом ощущение тревоги может усиливаться, если у человека есть фобии или, как самый частый пример, страх неопределённости будущего. На ранних стадиях можно справляться с этим самостоятельно, но если ваша тревожность переходит границы и вы чувствуете, что с каждым днём вам всё тяжелее брать своё состояние под контроль, не затягивайте - обратитесь к специалисту. Помните: тревожность может быть не диагнозом, а лишь симптомом, и лучше разобраться с проблемой до того, как она дошла до крайней точки.

Разбирайте тревогу, как кусочки пазла

Когда вы чувствуете, что начинаете испытывать тревогу из-за неопределенности будущего, детализируйте её. Сначала найдите причину. Например, вы опасаетесь, что вот-вот потеряете работу. Почему? Возможно, потому, что вы считаете себя недостаточно ценным сотрудником и выполняете не так много задач, как стоило бы. Нужно провести анализ, чтобы, посмотрев на реальные факты, вы смогли понять, разумны ли ваши опасения. Посмотрите на статистику, выпишите все свои обязанности, просчитайте процент их выполнения. Проведите анализ рынка в вашей сфере деятельности. Разобрав тревогу на составные части, у вас получится взглянуть на неё с разумной стороны, и уже тогда, исходя из сделанных выводов, вы либо успокоитесь, либо поймёте, на что именно вам нужно сделать упор, чтобы улучшить ситуацию.

Начинайте с малого

Очень часто чувство тревоги может возникать из-за того, что у человека есть определённая задача, которую необходимо выполнить, но нет на это ни сил, ни желания. И с каждым днем простоя эмоциональное состояние ухудшается, ведь, помимо тревоги, активно начинает работать самокритика и самоуничижение. В этой ситуации важно, как бы трудно это ни было, не ругать себя и держать свою самооценку на уровне. Дайте себе день полного отдыха, позвольте себе ничего не делать и наслаждаться этим. Хорошо выспитесь. А после, на следующий день, начните постепенно, маленькими шагами выполнять нужную задачу. Уделяйте ей сначала хотя бы пять минут в день, затем - десять и так далее, по нарастающей. Таким образом вы мягко приучите себя к выполнению необходимой работы.

Наладьте режим сна

Известно, что самое лучшее, что можно сделать для своего здоровья - хорошо спать. В ночное время в нашем организме вырабатывается много полезных гормонов и восстанавливающих веществ, и уже давно доказано, что качество сна напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. Если вы наладите режим и станете ежедневно хорошо высыпаться, уровень тревоги значительно снизится, и у вашего организма будет куда больше ресурса для выполнения работы.

Переключайтесь

Старайтесь не зацикливаться на одном виде деятельности - меняйте их между собой. После выполнения умственной деятельности на работе сходите в зал, проведите тренировку, отвлекитесь на физическую активность. Если развиваться только умственно или только физически, в определённый момент ваш организм может не выдержать таких нагрузок, а поэтому лучше чередовать их между собой. И, конечно же, не концентрируйтесь только на работе или учёбе, находите для себя что-то интересное для изучения, помимо сферы вашей деятельности.

Отвлекайтесь

Найдите для себя новое хобби. Это может быть как что-то активное, так и монотонное - главное, чтобы оно отвлекало вас и давало возможность умственно отдохнуть, абстрагироваться. Это могут быть прогулки по паркам, езда на велосипеде, вязание, рисование, собирание пазлов и мозаик - что угодно, что будет приносить вам наслаждение. Также не забывайте о медитациях и дыхательных практиках - они позволяют качественно расслабляться, что тоже не менее важно.

Womanhit.ru