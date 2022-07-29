3 лайфхака, чтобы бесплатно пересесть в бизнес-класс

Как правило, большинство из нас приобретает билет на самолет в эконом-класс, если речь идет о перелете большой компанией или семьей, когда вы направляетесь в отпуск. Однако в случае, когда вам приходится путешествовать в одиночку, есть вариант здорово сэкономить и полететь бизнес-классом. Да-да, вы не ослышались. А вот как это сделать максимально безболезненно для своего кошелька, мы и расскажем далее.

Карты лояльности могут стать вашим спасением в данном случае. Особенно полезными они будут для тех, кто в принципе предпочитает летать один или же часто отправляется в командировки. Накопление бонусов помогает накопить в том числе и на более комфортный класс при перелете, конечно, при удачном стечении обстоятельств, например, если в момент вашего перелета будут свободные места в бизнесе, а у вас на руках окажется карта лояльности с достаточным количеством накопленных перелетов.

Летим в личные праздники

Еще один способ повысить класс при перелете - отправиться в путешествие в важный для себя день. В этом случае в бизнес можете попасть не только вы, но и ваш попутчик, главное, чтобы вас было не слишком много. Как правило, авиакомпании идут на уступки, если у вас день рождения или вы отправляетесь в свадебное путешествие. Вам могут предложить дополнительную услугу в виде повышения класса перелета. Однако вы должны предупредить компанию заранее, еще при покупке билета. И будьте готовы подтвердить наличие праздника.

Не спешите на регистрацию

Довольно рисковый способ, но не стоит его недооценивать. Если вы придете на регистрацию последним, есть вероятность, что места в экономе уже закончатся, казалось бы, что тут хорошего? А дело все в том, что вас могут посадить в бизнес-класс, но только при условии, что будут свободные места. Если же вы зарегистрируетесь заранее, то рассчитывать на повышение класса точно не придется.

Womanhit.ru