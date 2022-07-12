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12 июля 2022 12:00

Названа выпечка, которая может спровоцировать рак

Выпечка с высоким содержанием жиров может быть опасна для здоровья и стать причиной развития онкологических заболеваний, рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед покупкой любой выпечки необходимо внимательно изучить ее состав, самым безопасным может считаться продукт, состоящий из муки и воды без добавления растительных жиров и масел. Излишняя любовь к сладкому печенью и круассанам может привести к развитию онкологических заболеваний.

"Это риски онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и риски ожирения на фоне высокой калорийности этих продуктов. От лишнего веса тоже достаточно побочных эффектов. Это и диабет, и гипертония, и атеросклероз, и тромбы. Также может быть повышение холестерина, то есть увеличение в крови жиров высокой плотности", - предупредил эксперт.

Идеальным видом выпечки специалист назвал лаваш, несдобные булочки и блины, которые жарятся на минимальном количестве масла.


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