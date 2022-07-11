Знаки Зодиака, которым редко помогают диеты

Летом вопрос лишнего веса стоит как никогда остро - пляжные фото "не простят" вам увлечение десертами. Однако многие астрологи уверены, что не все знаки Зодиака одинаково успешны в том, чтобы создать фигуру мечты. Вам всегда казалось, что вы зря тратите время в спортзале? Возможно, ваш зодиакальный знак есть в нашем списке, обязательно проверьте.

Близнецы

Несмотря на "воздушность" знака, Близнецы часто не могут похвастаться изящным станом. Все дело в том, что многим представителям этого знака проще питаться уже готовой и не всегда полезной пищей, чем тратить время у домашней плиты. Отсутствие счета калориям и нелюбовь к активным физическим упражнениям нередко приводят к тому, что Близнецы не могут потерять вес. Но даже если Близнец выберет саму крутую диету, вес будет уходить очень медленно, так как организм не привык активно тратить калории.

Рыбы

Еще один знак, который перепробовал, наверное, все диеты. Как правило, сложности с потерей веса связаны с нежеланием что-то менять в жизни, так как комфорт - одна из самых важных вещей в жизни Рыб. Им намного проще выбросить весы из дома, чем тратить время на тренера в фитнес-центре, который будет требовать слишком много, по мнению многих Рыб. Стоит ли говорить, что даже самая эффективная диета едва ли сработает, если отказаться от массажей и физической активности?

Лев

Этому знаку также стоит быть осторожнее с диетами, многие из них не просто не помогут сбросить вес, но и могут оказаться довольно опасными и ударить по самым слабым органам в организме Льва. Но не забываем, что Львы помимо прочего любят изобилие во всем, а потому диетами не балуются. Вы редко встретите Льва, который откажется от любимого блюда в угоду красивой фигуре.

Телец

Тельцы - большие поклонники всего комфортного и не требующего энергетических затрат, встретить Тельца в фитнес-центре трудно, но даже если такое произойдет, скоро он забросит эти "бесполезные" походы. А вот что Тельцы никогда не бросят, так это любимые блюда, которые чаще всего отличаются калорийностью. Телец прекрасно понимает, что полезно, а что - нет, однако отказаться от вкусных блюд, которые дарят Тельцу настоящее чувство эйфории, просто нереально. Какие там диеты, говорите?

Womanhit.ru