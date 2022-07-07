Легко исправить: 8 ошибок, из-за которых вы выглядите дешево

Выглядеть дорого - значит, знать золотую середину между кокетством и элегантностью, быть изящной и восхищать окружающих. К этому эффекту девушки стремятся годами, но небольшие ошибки способны испортить даже удачный образ.

Слишком модно

Тренды меняются еженедельно и уследить за ними очень сложно, иногда неординарная вещь, которая кажется ультрамодной, в реальной жизни выглядит странно и воспринимается окружающими, как нечто кричащее и дешевое.

Отдавайте предпочтение классике и одежде вне времени, так вы всегда будете смотреться уместно.

Отросшие корни и секущиеся кончики

Прическа способна исправить неудачный образ или испортить тщательно подобранный наряд. Качество волос говорит о девушке больше, чем ярлыки на ее одежде, поэтому тщательно следите за локонами, старайтесь вовремя посещать парикмахера для окрашивания и стрижки.

Хвост с резинкой или резинка на запястье

Этой мелочи посвящена целая серия культового сериала "Секс в большом городе". Да, собранные в хвост волосы - это очень удобно, но резинка сделает вас похожей на подростка. Спрячьте ее локоном своих волос. А чтобы аксессуар всегда был под рукой, положите резинки в каждую сумочку, карманы курток и жакетов, но не носите их на запястье.

Футболки с надписями

Принты могут быть социальным высказыванием, намекнуть, что у вас все в порядке с чувством юмора, или рассказать об увлечениях. Но такую одежду лучше оставить для дома или расслабленного отдыха с друзьями, а для работы и свиданий выбирать не такую кричащую одежду.

Сколы на обуви и царапины на каблуках

Вовсе не обязательно раз в месяц покупать новую пару туфель, но полировать имеющуюся обувь кремом, менять набойки, закрашивать царапины и сколы кремом совсем не сложно, зато образ будет выглядеть куда дороже.

Дешевое кружево

Бельевой стиль на пике моды, но дешевое кружево сразу выдаст некачественную одежду. Топ с кружевной отделкой или юбка с воланом прослужат вам годами, поэтому не скупитесь на качественную вещь.

Не ваш размер

Даже стильная классическая вещь может выглядеть плохо, если она не сидит на вашей фигуре. Не покупайте одежду меньшего размера в надежде похудеть и откажитесь от идеи спрятать за оверсайзом лишние сантиметры: ни то, ни другое не получится, но образ будет испорченным.

Царапины на очках

Солнечные очки - незаменимый летний аксессуар, который подчеркивает стиль. Но поцарапанные очки будут выглядеть неряшливо, выявляя небрежность своего владельца, а во-вторых, они будут выглядеть "дешево". Если вы приобретаете модели из пластика, относитесь к ним бережнее, носите в футляре и почаще протирайте мягкой тканью.

Womanhit.ru