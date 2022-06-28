3 причины, почему опасно сидеть нога на ногу

Согласитесь, удобная поза ногу на ногу полюбилась если не каждому, то уж время от времени так силим мы все. Еще в детстве нам говорили, насколько вредно так сидеть, однако почему - объясняли редко. Мы пообщались со специалистом и собрали свой топ самых опасных последствий такой, на первый взгляд, безобидной позы.

Вы стираете спину

А точнее - межпозвоночные диски. Если вы проводите в такой позе большую часть рабочего дня, с большой вероятностью у вас могут начаться проблемы с поясничным отделом. Первым "звоночком" становится боль в спине. Находясь в сидячем положении больше пяти часов, вы оказываете серьезную нагрузку на позвоночник, в том числе и усгубляя неудобной позой, перекрещивая ноги.

Вы можете столкнуться с образованием тромбов

Довольно опасная ситуация, так как узнать об этом вы можете в самый неудобный момент. Перекрещенные ноги мешают правильному кровообращению, из-за чего сосудам и венам становится трудно эффективно осуществлять свою работу. Конечно, помимо того, что вы должны найти более комфортную позу, стоит проводить больше времени, занимаясь различными физическими активностями, особенно после работы. К примеру, вы можете пройти одну остановку метро пешком, чтобы разогнать кровь и поддержать суставы.

Вы повреждаете нервы

Еще одна неприятность - вы можете повредить нерв, который находится в голени и отвечает за сгибание большого пальца на ноге. Если он пережат, вам будет сложно повернуть стопу внутрь, вы будете испытывать боль. Если ничего не делать, боль только усилится, обезболивающие препараты в этом случае помогут лишь на время. Придется обращаться к специалисту, который помимо терапии расскажет вам о вреде некоторых поз.

Womanhit.ru