Как бороться с вредителями и не испортить ягодную грядку

Врагов вашего урожая нужно знать в лицо.

Даже если вы не заядлый дачник, который каждый выходной "летит" на дачу, чтобы подрезать кусты или укрыть смородину, небольшая грядка с ягодами наверняка есть и у вас. Но на всякой грядке рано или поздно заводятся паразиты. Мы решили выяснить, какие вредители могут атаковать ваши ягоды, и как с ними эффективно, а также безопасно бороться.

Земляничная белокрылка

Это небольшая белая бабочка, которая обожает листья клубники. Ее личинки могут нанести серьезный ущерб урожаю, ситуация осложняется тем, что обнаружить присутствие паразита не так уж просто. Вы можете потрясти листья клубники и увидеть, как из-под него начнут белые насекомые. Бороться с белокрылкой можно с помощью удаления сорняков рядом с клубничной грядкой, кроме того, не допускайте, чтобы почва слишком сильно намокала.

Клубничный клещ

Небольшой паразит, который довольно быстро может лишить вас урожая. Листья после поражения клещом начинают терять влагу и сморщиваются, так что борьбу с насекомым стоит начинать на ранних этапах, а еще лучше применять профилактические меры вроде удаления сорняков и разрыхления почвы. Однако, если паразит уже успел облюбовать вашу грядку, можно использовать чесночный настой, который не только убьет личинок, но и будет безопасным для самого растения.

Долгоносик

Довольно крупное насекомое, питающееся листьями. Вы легко заметите его уже по обкусанным краям клубничных листов. Избавиться от него непросто народными способами, поэтому следует приобрести специальные средства. Если вы будете следовать всем указаниям в инструкции, никаких негативных последствий вы не получите.

Слизни

А вот кто любит сами ягоды, так это слизни. Даже несколько особей могут уничтожить целую грядку очень быстро, поэтому медлить не стоит. Важно помнить, что чем более влажная почва на грядке, тем больше вероятности, что ваши ягоды атакуют слизни. Старайтесь также как можно чаще проверять грядку на наличие сорной травы. Если же слизень перешел в атаку, используйте специальные средства, которые максимально эффективно "очистят" ягоды от паразитов.

Womanhit.ru