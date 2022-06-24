Не в мусорку, а на грядку: семь продуктов, которые принесут пользу на даче

Чтобы подкормить растения, стоит отдать им оставшееся после вкусного обеда.

Чтобы урожай радовал, а цветы выглядели пышными и здоровыми, почву необходимо удобрять. Опытные дачники знают, что для этого можно использовать не только профессиональные средства, но и обычные продукты, которые встречаются на каждом столе.

Пищевые добавки для растений сохранят семейный бюджет - часто речь идет об отходах, которые обычно отправляются в мусорку, и помогут собрать лучший урожай.

Бананы

Один из самых распространенных фруктов в мире любят за его вкус и пользу для организма: в банане много калия, фосфора, магния, витаминов. Нравится он не только людям, но и розам, томатам и болгарскому перцу. Чтобы удобрить растения, достаточно закопать банановую кожуру, чтобы она компостировалась естественным образом.

Можно сделать иначе: рядом с розовым кустом или томатами закапывать мелкие кусочки, чтобы они быстро насыщали почву.

Молотый кофе

С ним делают скрабы для тела, используют, чтобы устранить запах в холодильнике, а еще кофе обожают дождевые черви. Именно они помогают рыхлить почву, насыщая ее кислородом, закисляют землю и оздоравливают ее. Чтобы привлечь этих помощников в свой сад, аккуратно рассыпьте спитый молотый кофе на грядках.

Понравится заряд бодрости и растениям: розы, томаты, черника будут расти быстрее и лучше плодоносить на грядках, удобренных кофе.

Острый перец

Эта специя не только добавит вкуса привычным блюдам, но и отпугнет грызунов, которые могут покушаться на луковицы тюльпанов и нарциссов и жаждать полакомиться свеклой.

Чтобы непрошенные гости ушли из сада, рассыпайте кайенский перед возле цветов и добавляйте порошок по мере необходимости.

Яичная скорлупа

О том, что в скорлупе куриных яиц содержится много кальция, знают все. Иногда порошком подкармливают домашних улиток и птиц, а еще растолченная оболочка поможет растениям на даче. Она раскисляет почву, отпугивает слизней.

Перед тем, как присыпать скорлупой грядки, ее нужно хорошо промыть и избавиться от пленки. Можно разложить кусочки на землю, но гораздо эффективнее перемолоть скорлупу и присыпать почву получившимся порошком.

Пищевая сода

Сложно найти более универсальное средство: и бисквит сделает пышным, и от изжоги избавит, и ванну поможет очистить, а еще пригодится на даче. Рассыпьте соду на грядки возле лилейника, астры, клематисов, колокольчиков и других растений, любящих щелочную среду. Они ответят вам бурным цветением.

А раствором соды можно опрыскивать ветви и листья кустарников, страдающих от грибковых заболеваний. Недуг уйдет уже через пару применений.

Горчица

Приправа защищает бобовые, картофель и томаты от фитофтороза и парши (нужно просто посадить ее рядом с ними), а раствор горчичного порошка помогает спасти урожай от паутинного клеща, капустной, морковной и луковой блошек, тли, медяницы, гусениц, плодожорки.

Апельсиновые корочки

Если и выбрасывать кожуру апельсинов, то только в компост: здесь она станет питательной средой для микрофлоры и отпугнет от насекомых. А еще корочки можно использовать так же, как банановые шкурки - закопать на глубину около пяти сантиметров. Это оздоровит землю на грядке, ведь в апельсиновой кожуре содержится больше витаминов А, С, Е, чем в сочной мякоти.

Корочки богаты эфирными маслами, флавоноидами (растительными пигментами) и пектиновыми веществами, которые необходимы растениям.

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