5 способов сохранить растения, пока находитесь в отъезде

Комнатные цветы могут не выдержать несколько недель без воды.

Уезжая в отпуск, мы просим родных или друзей присмотреть за домашними питомцами, ищем для любимой кошки специальную гостиницу, но дома часто остаются комнатные растения, которые тоже нуждаются в заботе.

Многие сталкивались с печальной ситуацией, когда, вернувшись домой из поездки, обнаруживали, что цветы в горшках высохли и погибли. Чтобы этого избежать, стоит предпринять несложные меры.

Вариант 1: Попросить родных или друзей

Если родители живут рядом, можно обратиться к ним. Но помните, что далеко не все - опытные цветоводы, поэтому могут недолить воды или, что куда хуже, залить растения.

Оставьте им подробную шпаргалку, так вероятность обнаружить погибшие цветы заметно снизится.

Вариант 2: Уберите все растения с подоконников и составьте их вместе

Убрав горшки на пол и составив их вместе, можно создать более влажный микроклимат, так цветы будут высыхать медленнее даже без полива.

Вариант 3: Расставьте много емкостей с водой

Заполните простой водой все тазики и ведра и расставьте их вокруг Вашего "зеленого острова" - это позволит поддерживать влажность в комнате. Для самых влаголюбивых цветов устройте маленькие теплички: наденьте на горшок целлофановый пакет, но не завязывайте его - циркуляция воздуха должна быть постоянной.

Вариант 4: Организуйте фитильный полив

Установите на табуретке или столике ведро с водой, опустив из него в горшки веревки или ленты из ткани. Так влага в горшок будет поступать медленно, но постоянно.

Более трудоемкий вариант: найти емкость для каждого растения, налить на дно воды и насыпать керамзита, так влага постепенно будет впитываться в землю.

Вариант 5: Удалите все бутоны и цветы

Как бы жестоко это ни звучало, но нераспустившиеся бутоны лучше убрать - Вы всё равно не увидите, как они распускаются, а растение будет тратить на это силы. То же самое касается и уже распустившихся цветов.

Womanhit.ru