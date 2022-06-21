3 фото из отпуска, которые бесят ваших друзей - ФОТО

Сезон отпусков можно считать открытым, кто-то только начинает планировать отдых, а некоторые уже отсчитывают часы до отъезда. Мы не сомневаемся, что вы привезете фото из отпуска, или же начнете делиться ими, не выходя из пляжной зоны. Если вы планируете специально побесить своих знакомых и поддразнить друзей, мы готовы подсказать, какие фото испортят настроение вашим подписчикам с огромной вероятностью.

Вы и что-то надувное рядом

Поехать в теплые края и не сделать фото на надувном существе - настоящее преступление. Особенно если в ваши планы входит собрать максимально бесячий контент для своих подписчиков. Розовый фламинго, от которого уже появляется резь в глазах, или же надувная композиция с пальмой, где в центре поместились вы с бокалом холодного напитка, заставит ваших подписчиков истерично прокрутить ленту в соцсетях. Еще лучше, если вы будете демонстрировать не только себя, но и веселую компанию подруг в кадре.

Фото завтрака с видом на океан/море

Фото различных круассанов, фруктов и сырных нарезок на фоне глади океана может выбесить куда больше, чем легендарные "ноги с пляжа". Многие люди тратят огромное количество времени на раскладку завтрака для фото, ко времени, когда пора приниматься за еду, все успевает десять раз остыть, и уже не приносит ожидаемого от еды удовлетворения. Однако желание продемонстрировать свой удачный отдых преодолевает любые преграды. Мы надеемся, вы не относитесь к данному типу туристов.

Бесконечные селфи

"Себяшки" на фоне взлетного поля, в салоне самолета, в автомобиле по пути в отель, а также на фоне вида из окна отеля вызывают праведный гнев примерно 80% опрошенных людей, которые еще не успели съездить в отпуск в этом сезоне. Что интересно, обычные фото в тех же самых условиях не вызывают такого негатива, так что если вы не планируете ловить косые взгляды после возвращения, попросите ваших друзей или партнера чаще делать фото с вами, так и фото получатся лучше, и проклятий от подписчиков резко станет меньше.

Womanhit.ru