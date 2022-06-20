Как устроить ребенку праздник: советы от режиссера семейных мероприятий

Нет ничего более приятного и более трудного, чем подготовить сюрприз для тех, кого мы любим трепетно и нежно. А дети порой вводят в ступор своими оригинальными и непредсказуемыми желаниями. Поэтому спешим вам рассказать, как разгадать вкусы самых загадочных членов семьи и подготовить для них праздник!

Дети - цветы жизни, но порой придумать для любимого чада незабываемый сюрприз бывает крайне тяжело. Режиссер семейных праздников Даша ХО поделилась с редакцией профессиональными секретиками подготовки самого незаурядного и радостного мероприятия для вашего ребенка!

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Первое, на что стоит обратить внимание при организации праздника для ребенка, - это результат. Перед подготовкой мероприятия задайтесь вопросом: "Какой результат должен быть?". Ведь итог праздника для каждого свой: кто-то хочет произвести впечатление на гостей, а кто-то - объединить тех друзей и родственников, которые редко видятся. Однако самая распространенная цель - порадовать именинника, а именно - ребенка.

В организации праздника, любого, не только детского, вашим верным помощником может стать интеллект-карта. Это небольшой проводник по вашим задумкам и идеям, который умещается на лист бумаги. Для того, чтобы создать интеллект-карту вам понадобится максимальный минимум: лист бумаги, карандаши и ручки, с помощью которых зафиксируете всю информацию о мероприятии.

Суть метода: когда вы видите перед собой весь объем информации, то, словно пазлы, собирается общая картинка. Так, у вас меньше шансов забыть какие-то важные аспекты празднования.

Вы можете выписать следующую информацию: количество гостей, кулинарные предпочтения или те блюда, которыми вы хотите угостить гостей, виды развлечений и досуга и так далее.

Напротив каждого пункта, для удобства, вы можете прописывать примерную сумму, которую вы планируете потратить. Стоит отметить, что каждый из пунктов может быть, как бесплатный, так и обойтись вам в какую-то баснословную сумму, ориентируйтесь в этом случае на ваши возможности и желания.

Залогом хорошего праздника является не бюджет, а то количество времени, а также внимания, которые вы сможете уделить вашему ребенку. Поверьте, чтобы потрясающе отпраздновать значимое событие в жизни вашего ребенка, например, день рождения, совершенно необязательно разорять семейный бюджет. Гораздо важнее знать вашего ребенка и действовать исходя из его вкусов и предпочтений.

К сожалению, нет какого-то универсального рецепта по подготовке сюрприза для ребенка. Каждый малыш - личность, обладающая собственными увлечениями и индивидуальными предпочтениями. Однако, парочка лайфхаков все же найдется!

Лайфхак №1: вместо того, чтобы приглашать аниматоров на праздник, предложите вашим гостям в качестве подарка и собственного вклада в мероприятие заранее подготовить конкурс или игру, в которых бы могли поучаствовать все желающие. Такое решение по праздничному досугу от гостей сделает ваше мероприятие незабываемым!

Лайфхак №2: привлеките гостей в процесс подготовки праздника. Самый простой способ - объявите дресс-код мероприятия. Так, для вас и ваших гостей праздник начнется гораздо раньше - в период выбора костюма на вечеринку. Еще один способ привлечь гостей к подготовке праздника - попросить каждого гостя принести собственное угощение или десерт к столу. Такие моменты вносят изюминку в ваше событие.

Пусть праздник для вашего ребенка будет самым душевным и незабываемым!

Woman.ru