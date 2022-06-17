Из чего складывается число удачи: считаем по дате рождения

Число удачи в нумерологии - это уникальное число, которое создает программу вашей судьбы и показывает путь развития. Чтобы рассчитать персональный код, нужно суммировать цифры из даты своего рождения.

Как рассчитать число удачи

К примеру, ваша дата рождения - 21.10.1998 г.

Для получения первого числа суммируем все цифры: 2+1+1+0+1+9+9+8 = 31

Доводим число 31 до целого суммируя цифры между собой: 3+1= 4

4 - это ваше число удачи.

Как активировать и использовать число удачи

Чтобы вам сопутствовало везение во всех делах, нужно использовать этот волшебный инструмент каждый день. Прекрасно работает повторение вслух: делайте это как можно чаще. Используйте эту цифру в паролях, телефонных пин-кодах. Выпишите её на лист бумаги, носите с собой в кошельке или ежедневнике.

Чем чаще вы будете обращаться к числу удачи, тем больше позитивных изменений произойдет в вашей жизни.

Какая информация зашифрована в этой цифре

Рассмотрим все цифры подробнее: какими качествами они наделяют своих обладателей?

Единица присутствует у людей, обладающих сильной волей и целеустремленностью. Они уверены в себе, точно знают, чего хотят и добиваются успеха.

Люди с двойками отличаются энергичностью и коммуникабельностью, дружелюбностью и общительностью.

Тройки говорят о развитой интуиции и творческом потенциале.

Четверки наделены хорошим здоровьем. Отличаются смелостью, решительностью, упорством. Практичный и предусмотрительный человек.

Пятерки - чуткие, покладистые и добрые люди, с высокой эмпатией. Умеют выслушать и дать душевный совет.

Шестерки ответственны и трудолюбивы. Умеют трудиться, если замотивированны. Знают, ради чего трудятся, работают на результат.

Семерки - люди счастливые, позитивные, наделены обаянием и харизмой. Как правило, пребывают в хорошем настроении, способны радоваться жизни и быть счастливыми.

Люди с восьмерками очень удачливы и никогда не будут обделены в материальном благополучии. Вокруг складываются благоприятные возможности и удачные стечения обстоятельств.

Девятки обладают прекрасной памятью, незаурядным умом.

Удачные комбинации для всех

Кроме персонального числа удачи существует несколько других комбинаций цифр, которые приносят удачу каждому.

Если ваше число удачи 1, то дополнительные числа удачи будут: 10, 19, 28.

Если ваше число удачи 2, то дополнительные числа удачи будут: 11, 20, 29.

Если ваше число удачи 3, то дополнительные числа удачи будут: 12, 21, 30.

Если ваше число удачи 4, то дополнительные числа удачи будет 13, 22, 31

Если ваше число удачи 5, то дополнительные числа удачи будут: 14, 23, 30

Если ваше число удачи 6, то дополнительные числа удачи будут: 15, 24, 30.

Если ваше число удачи 7, то дополнительные числа удачи будут: 14, 21, 28

Если ваше число удачи 8, то дополнительные числа удачи будут: 16, 24

Если ваше число удачи 9, то дополнительные числа удачи будут: 18, 27.

Зная свое число удачи, можно легко планировать свою жизнь и подстраивать важные покупки, поездки и встречи в удачные для вас числа.

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