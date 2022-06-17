Какие знаки зодиака являются настоящими магнитами для денег?

Рассказываем, кому звезды чаще всего сулят финансовое благополучие, а кому стоит немного попотеть, прежде чем получить свое состояние.

В определенные периоды мы все стремимся к богатству. У кого-то это превращается в цель всей жизни, а у кого-то так и остается недостижимой мечтой. Если вы интересуетесь астрологией, то наверняка знаете о том, что верить или не верить гороскопам - личное дело каждого, однако если применить к астрологическим наблюдениям методы статистического анализа, однозначно получится сделать интересные выводы. Среди каких знаков зодиака больше всего миллиардеров? Соответствуют ли их репутация реальным достижениям: кто склонен рисковать, кто - копить, кто - легко тратить заработанное? Рассказываем в нашем материале.

12 место: Рак

Осторожные и бережливые Раки не любят афишировать свое богатство. Представителей этого знака зодиака в топ-100 самых богатых людей мира всего двое, россиян среди них и вовсе нет. Раки очень боятся потерять свое состояние и склонны все откладывать. Из-за этого они не рискуют вовремя вложиться в проекты, даже если есть перспектива сорвать "большой куш". Примеры раков-богачей - Дэвид Томпсон с состоянием 20 млрд. долларов, Илон Маск, владелец компании "Тесла Моторс", с капиталом 20 млрд долларов.

11 место: Весы

Весы занимают сразу 4 позиции в топ-100. Представители знака не делают культа из денег, бравируя отсутствием интереса к наживе, но любят материальные блага. Для триумфального успеха в делах Весам необходимо работать в крупной компании. Это не тот тип личности, который вынесет работу в одиночку в замкнутом пространстве. Им нужен размах и масштаб - они процветают в непрекращающемся "жужжании" вокруг. В коллективе им часто отводится роль миротворцев. Самые богатые Весы мира - Лилиан Бетанкур, состояние - 30 миллиардов долларов.

10 место: Скорпион

Любовь и стремление к богатству - главная черта Скорпионов. Таков путь: знак относится к восьмому астрологическому дому. В его власти находятся общественные деньги, вопросы наследства, кредиты, а также большой бизнес. Типичный Скорпион может быть отличным бизнесменом: у него прекрасно развита интуиция, которая вовремя сообщает, где и как можно "поймать большую рыбу". Будьте бдительны: как правило, если Скорпион не состоялся в профессии до 39 лет, получить финансовое благополучие в дальнейшем будет крайне сложно. А этому, к сожалению, может поспособствовать типичное поведение Скорпиона: медлить до последнего, а затем, когда время уже на исходе, бросится на дело, как на амбразуру, и блестяще его завершить.

9 место: Стрелец

Госпожа удача часто улыбается Стрельцам. Но при этом им крайне тяжело заниматься рутинной работой, они должны обязательно знать, что их профессия имеет перспективы и возможности для роста - только в этом случае они добиваются больших результатов. Этот знак сложно обвинить в нечестности, они никогда не бегут от проблем и с радостью протягивают руку помощи. Стрельцы живут "здесь и сейчас", поэтому всегда стараются максимально быстро сделать свою работу. Будьте внимательнее: такая скорость может быть истолкована начальством как легкомысленность и небрежность. Выберете сферу деятельности, где быстрый ритм будет оценен по достоинству - и готовьтесь так же быстро пополнить свой счет на круглую сумму.

8 место: Близнецы

Близнецы умеют делать несколько дел одновременно и поэтому занимают хорошую позицию в списке одних из самых богатых знаков зодиака. Они являются обладателями подвижного, творческого ума - никогда не знаешь, что они собираются сказать. В первое мгновение они полностью согласны с тем, что вы говорите и делаете; но немного подумав, могут резко изменить свое мнение. Это один из тех редких знаков, который может бросить успешную и денежную работу, только потому что недолюбливает начальство или коллег. Существует одна проблема: Близнецы могут разбогатеть только на той работе, к которой у них лежит сердце. Хотите сделать Близнеца богатым и счастливым? Дайте ему работу в тех областях, где необходимо реализовать творческий и интеллектуальный потенциал: от музыкальной индустрии до компьютерной графики.

7 место: Рыбы

Если Рыбы не находят свое место под солнцем к 28-30 годам, в будущем им очень трудно отыскать тихую и стабильную гавань. Богатство обычно приходит к ним из творческой сферы - музыка, танцы, фотография, ювелирное искусство, веб-дизайн, мультимедиа. Они часто действуют интуитивно. Например: если ваш парикмахер-стилист Рыбы, он не только сделает вам современную и уникальную стрижку, но это будет именно то, что подходит вам лучше всего. Немало Рыб и среди астрологов. К своей работе они относятся как к браку: ищут наиболее благоприятные условия и занимают позицию, где могут помочь людям в решении сложных вопросов или проблем.

6 место: Козерог

Звезды нередко благоволят в делах Козерогам. В отличие от других знаков, деньги как таковые их не привлекают - они уперто стремятся к власти. Козероги очень амбициозны и во что бы то ни стало стремятся стать лучшими в своей профессии, проще говоря - чтобы все завидовали. Их знак расположен в десятом доме - это место для карьеры и самых высоких достижений в жизни. Они часто занимают руководящие должности или участвуют в таком деле, где имеют наибольшее влияние на других. Даже на отдыхе мысли "этих рогатых" всегда заняты работой, новыми идеями и стратегическими планами. Несмотря на плохое самочувствия или семейные проблемы, они не позволят делу откладываться, благодаря чему деньги их очень любят.

5 место: Водолей

Несмотря на то, что у этих "воздушных" знаков репутация альтруистов, они умеют производить впечатление и находить выход из сложных финансовых ситуаций. Водолеи работают "на ощупь", так сказать по наитию. Крайне любопытные, они исследуют все необычное и легко пускаются в авантюры, в том числе финансового характера. Чтобы заработать деньги, им стоит взяться за решение нестандартных задач, их "разгадка" сулит крупный куш. С целью обогащения стоит присмотреться к быстро развивающейся области IT. В числе возможных прибыльных вакансий: дизайнер, музыкант, изобретатель, пилот, фермер.

4 место: Телец

Тельцы порой одержимы мечтами о богатстве: любовь к деньгам заложена у них в крови. Среди всех знаков зодиака они больше других ориентированы на богатство. Их важное преимущество заключается в том, что они умеют экономить заработанные средства. Самая главная цель - окружить себя красивыми, вкусными, высококачественными вещами и жить в максимальном комфорте. Для этого "парнокопытным" и нужны деньги. В астрологии Тельцы представляют второй дом - обитель финансов: им не приходится заставлять себя работать, а судьба им в этом благоволит. Больше всего Тельцы ценят стабильность, а поэтому на работе им нужны определенные гарантии: фиксированное время отпуска, хорошая страховка, заработная плата день в день.

3 место: Овен

С детства Овен не может усидеть на одном месте. Спустя годы это проявляется и в карьере: представители этого знака не любят работать в одном направлении долгое время. Причина - и бурный темперамент, и желание добиться большего, но, возможно, на другом поприще. Безгранично растущие амбиции Овнов - их двигатель прогресса. Сильные, волевые, конкурентоспособные. Неудивительно, что по жизни они комфортнее всего чувствуют себя вальяжно развалившись в кресле руководителя и отдавая распоряжения. Необходимое условие крупного заработка - удовольствие от работы. Однако несмотря на это, крупные суммы денег в их кармане долго не задерживаются. Природная храбрость и импульсивность часто делает их героями нашей жизни - сотрудниками полиции, пожарными... Профессии, благодаря которым "барашки" могут сколотить огромное состояние: журналист, спортивный тренер, бизнес-аналитик, архитектор, дизайнер интерьеров, промоутер, политик, телеведущий.

2 место: Дева

Педантичные Девы тоже питают чувства к роскошному образу жизни. Этим "занудам" присущи деликатность, перфекционизм, некоторая скупость, но в противовес этому всему у них в арсенале есть полезное качество - умение жить по-настоящему комфортно. В астрологии этот знак связан с шестым домом, в компетенцию которого входят здоровье, работа и служение. Девы вполне удовлетворены и профессиональным ростом, и богатством, которое приходит к ним со временем, былые стремления сходят на "нет". В период с 20 до 30 лет они могут колебаться между несколькими направлениями деятельности, прежде чем окончательно определятся в выборе пути. По карьерной лестнице движутся не просто шагами, а впечатляющими прыжками через несколько ступенек. Они будут процветать в издательском деле, редактуре, медицине, бухгалтерском учете, лингвистике и в сфере питания. Как начальники стремятся быть добрыми и справедливыми.

1 место: Лев

Уверены, что вы ожидали увидеть этот знак зодиака на Олимпе богачей. Лев - "царь" среди зодиаков. Ну как при таком статусе можно быть бедняком? Львы не просто так лидируют в рейтинге самых богатых - их амбиции и неуемное желание похвастаться настолько велико, что это чувство изо дня в день толкает их к увеличению благосостояния. Им постоянно необходимо выделяться - так они заряжаются энергией. В работе они не ищут опоры со стороны, а целенаправленно и в одиночку идут к намеченной цели. Их нельзя торопить - Львы работают в своем собственном ритме. Что касается денег, для чувства удовлетворения им необходимо получить сумму с большим количеством нулей. Еще один стимул к богатству - семья: им важно принести домой заработок, чтобы показать второй половинке, как хорошо они справляются с ролью добытчика.

Woman.ru