Явный признак того, что вы оказались на своем месте

Теперь можно расположиться, распаковать чемоданы и жить. Жить и процветать...

Явный признак того, что вы - на своем месте...

...Вы пришли точно по адресу, вас привёл указующий перст, теперь можно расположиться, распаковать чемоданы и жить. Жить и процветать.

Это простой признак. Вы обзаводитесь друзьями. Хорошими, настоящими, интересными вам людьми. Нет, могут быть и неприятные люди. И плохие могут встретиться. Но главное - появляются друзья. Незаметно, исподволь, постепенно - но они появляются. И вы отлично понимаете друг друга.

Это люди вашего полка, вашей общины, вашей уммы.

Вы обмениваетесь подарками - просто так. Рассказываете о себе и о своих делах запросто. И они тоже рассказывают - без навязчивости, как-то незаметно. Вы рады друг другу. И скучаете, когда уезжаете. Вас тянет к своим. И вы всегда хотите что-то подарить им и чем-то угостить. И они тоже этого желают: угощать и дарить. И скучают по вам.

Кажется, во взрослом и немолодом возрасте это невозможно!

Если попали на своё место - очень даже возможно. Вас там как будто ждали. И вы моментально находите общий язык. А потом понимаете с изумлением: да это же друзья! Полузабытое почти слово. Друзья. Свои.

Это касается и города, и страны, и работы, и просто другого дома, в который вы переехали. Или социальной сети. В одном месте все было так себе. И ничего особо хорошего не происходило. Ни знакомств интересных, ни общения тёплого, ни развития... Но стоило переехать - и все изменилось очень быстро. Вас словно ждали!

Это вы попали к своим.

Так что не стоит бояться переезда и перемен. Только так можно найти своё место иногда. Зарегистрироваться в другой сети, переехать в другое место, найти другую работу. Это гарантирует счастье. Но сильно увеличивает шансы его обрести. Пробуйте! Что мы теряем? Может, вас где-то ждут ваши друзья. Или ваш человек. Или ваш успех. И новые возможности тоже ждут; просто надо попасть на своё место. Немного изменить маршрут...

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