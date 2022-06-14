Готовим кожу к безупречному загару: рецепты отшелушивающей маски для лица

Отшелушивающая маска для лица может применяться раз в 10 дней, если у вас не наблюдается никаких высыпаний и воспалений на коже. А также если ваша кожа не относится к разряду "сухая" или "чувствительная".

Наша кожа постоянно нуждается в обновлении - ее клетки делятся, отмирают и происходит смена поверхностного слоя. Для того, чтобы способствовать очищению кожи, ей следует помогать специальными средствами - пилингами, скрабами и отшелушивающими масками для лица, благодаря которым кожа в кратчайшие сроки приобретает свежий и упругий вид.

Действие отшелушивающих масок для лица

Использовать подобные средства, в том числе и отшелушивающую маску для лица, нужно регулярно, но ни в коем случае не ежедневно. Неосторожное и частое использование такой косметики может навредить уже обновленной коже, вызвать ее воспаление и микротравмы. Компоненты отшелушивающей маски для лица следует подбирать с особой осторожностью, особенно, если у вас чувствительная или сухая кожа. При нормальной коже ее можно применять раз в 7-10 дней.

Вы можете приобрести готовые маски, выпущенными проверенными, зарекомендовавшими себя на рынке производителями косметики. Такие средства проходят дерматологический контроль и включают в себя самые активные действующие компоненты для отшелушивания. В них зачастую входят также питательные, увлажняющие и отбеливающие ингредиенты. Производители обычно выпускают подобные средства в специальных линейках, включающих в себя, например, кремы после использования маски, что только усиливает и закрепляет ее эффект.

Впрочем, вы также можете воспользоваться рецептами домашних отшелушивающих масок для лица. Возможно, они будут не так эффективны, но при правильном сочетании качественных компонентов и регулярном применении, они способны дать хороший и долгосрочный эффект. Для домашних отшелушивающих средств используются мед, виноград, овсяная и рисовая мука, овсяные хлопья, перемолотые лесные, грецкие или кедровые орехи, тертая мякоть кокоса, инжир, морская соль и др.

Рецепты отшелушивающих масок для лица

Виноградная отшелушивающая маска для лица для чувствительной кожи.

Компоненты: 1ч.л. меда, 1 горсть белого винограда.

Применение: разомните виноград до кашеобразного состояния, смешайте с медом, нанесите на лицо на 20 минут, затем снимите смоченным в холодным молоке ватным тампоном. Виноград можно заменить папайей.

Ореховая отшелушивающая маска для лица для любого типа кожи.

Компоненты: 3 лесных ореха, апельсиновый сок, 1ч.л. растительного масла.

Применение: измельчите орехи в кофемолке, разбавьте соком до консистенции густой сметаны, добавьте масло, нанесите на лицо осторожными массирующими движениями, смойте через 15 минут теплой водой.

Овсяная отшелушивающая маска для сухой кожи.

Компоненты: 3ст.л. овсяных хлопьев, 1ч.л. питьевой соды, теплая вода.

Применение: измельчите хлопья, добавьте в них соду, затем разведите водой до консистенции сметаны, нанесите на лицо и массируйте в течение пяти минут мягкими движениями, смойте теплой водой и протрите лицом ромашковым льдом.

Хлебная отшелушивающая маска для лица для жирной кожи.

Компоненты: 1ч.л. миндальных орехов, 1ст.л. хлебных сухих крошек, зеленый чай.

Применение: измельчите орехи, смешайте с крошками, разведите чаем, чтобы получилась негустая кашица, нанесите смесь на лицо массажными движениями, смойте прохладной водой через 10 минут.

При сухой и чувствительной коже исключите маски с грубыми абразивными компонентами (абрикосовыми косточками, скорлупой), при жирной - средства с добавлением масел и жирных молочных продуктов. При нанесении отшелушивающей маски для лица избегайте области вокруг глаз и губ.

Woman.ru