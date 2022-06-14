Что делает женщину непривлекательной

"Что лишает представительниц прекрасной половины человечества сексуальности?" - спросили мы у вас, уважаемые наши читательницы, и получил (!) 13 000 ответов.

С большим перевесом голосов главным убийцей привлекательности был назван неприятный запах - так считают 64% опрошенных. Несексуальны также женщины не только не слишком хорошо пахнущие, но и неухоженные (в этом уверены 55% респондентов). 51% проголосовал против повышенной волосатости.

Кстати, по мнению аудитории нашего портала, женщину практически одинаково портят три очень разных вещи: лишний вес (31% опрошенных), манера изображать в постели гимнастический снаряд "бревно" (31% голосов) и... привычка делать замечания всем на свете. И это дает нам еще одну тему для размышлений: может быть, вместо того чтобы фанатично худеть, имеет смысл записаться на курсы повышения сексуальной квалификации или время от времени заботиться о своем Внутреннем ребенке и Взрослом, а не только поучающем родителе? (Эти термины активно используются в транзактном анализе, представители которого уверены, что личность каждого человека состоит из трех названных субличностей; определить, какая именно субличность доминирует в данный конкретный момент, не очень сложно. Взрослый - это наше "Могу", Родитель - "Надо", а Ребенок - "Хочу". Горячо рекомендуем к прочтению хотя бы одну книгу, написанную Эриком Берном, например "Люди, которые играют в игры", или "Игры, в которые играют люди" - прим. Woman.ru).

Чуть больше четверти опрошенных уверены, что курение делает женщину несексуальной. Так что бросаем сигареты и... ищем другие способы демонстрировать изящные запястья (на этот нехитрый прием "западают" многие мужчины.

Иногда лучше молчать, чем говорить

Кроме писклявого голоса (28% респондентов назвали его несексуальным - но, к счастью, и тембр поддается коррекции), женщину лишают очарования привычки, полезные и не очень: курение (так считают 26% читателей), подсчет калорийности вслух во время приема пищи (на это указали 25% опрошенных), рассказы в стиле ретро - воспоминания о ее бывших (рискнем предположить, что без проведения параллелей в этом случае не обходится, а мужчины очень не любят, когда они кому-то проигрывают, пусть даже лично им незнакомому Вассисуалию Лоханкину). 3104 человека уверены, что сюсюкание также несовместимо с имиджем "горячей штучки" (кстати, сами мужчины с удовольствием дают своим возлюбленным весьма говорящие прозвища - почему-то им "ути-пуси" не вредят).

Отсутствие чувства юмора и очень броский макияж набрали по 19% недовольных голосов. Увы, смыть косметику гораздо проще, чем научиться понимать шутки...

Комментирует наш постоянный эксперт, врач сексолог, психотерапевт, психиатр Евгений Александрович Кульгавчук

Начнем с того, что для каждого мужчины существует определенный "пакет сексуальных запусков". И отсутствие каких-то важных стимулов оборачивается для конкретного мужчины с конкретными запросами женской сексуальной непривлекательностью. При этом отсутствие какой-либо характерной черты для другого мужчины как раз будет сексуальным стимулом. Например, бойкость в поведении или короткая юбка могут оттолкнуть одного и привлечь другого, потому что в жизни каждого мужчины есть определенный опыт. В том числе и негативный, а имеющиеся у него ассоциации могут достаточно долго определять вкус. Кроме этого, у одного и того же мужчины в разных возрастных категориях могут меняться и вкусы.

Так что мы можем говорить лишь о тенденциях. А они, в свою очередь, достаточно прозрачны - мужское поведение во многом определяется биологией. В природе самка для оплодотворения выбирается здоровая. Поэтому проявления болезней: поникший взгляд, сутулые плечи, лишний вес, выпадающие волосы, шаркающая походка - как правило, отталкивают среднестатистических мужчин. Продолжает этот список неряшливость, которая может говорить о том, что женщина недостаточно обращает внимание на свой вид, такое случается при психических расстройствах, например депрессии, или болевом синдроме, при соматических заболеваниях, когда просто "не до этого".

Кроме того, хороший внешний вид показывает, что этот человек хочет понравиться и, следовательно, настроен на отношения, что увеличивает количество желающих попробовать узнать его лучше. Следующий пункт - мужественным мужчинам нравятся женственные женщины. Поэтому проявления мужского поведения у женщины в любом виде может отталкивать мужчину. Притягиваются противоположности.

Еще один важный момент: мужчины не меньше, чем женщины, нуждаются в комплиментах. Многие женщины уверены в том, что покидающие их мужья женящиеся на молодых, уходят от их якобы "испорченной" фигуры к фигуре юной. Да, иногда так бывает. Тем не менее, еще более значимым фактором является тот факт, что многие женщины забывают о том, что своего мужчину нужно уважать и хвалить. И стараться искать в нем хорошее, чтобы он сам стремился стать лучше.

Не понимающие этой истины превращаются порой в "ругающих мам". От них мужчины уходят к тем, которые смотря в глаза умеют ими восхищаться, пусть даже и с недостатками. А у кого из нас их нет? Поэтому прежде чем постоянно критиковать мужчину, отталкивая его от себя, стоит задать вопрос себе - идеальна ли я? Желаю читательницам портала всегда быть веселыми, здоровыми и привлекательными. И не только для себя.

Woman.ru