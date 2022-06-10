Топ-5 дорогих и бесполезных продуктов, которые мы почему-то все еще покупаем

В сегодняшних реалиях особенно важно позаботиться о своих финансах. А мы расскажем, как о вредных покупках, а также сэкономить при этом деньги.
Еще с момента наступления пандемии миллионы людей по всему миру столкнулись с непреодолимым желанием тратить больше денег на онлайн-шопинг. И только после этого многие осознали, насколько на самом деле они зависимы от бесполезных покупок. Мы собрали советы самых грамотных экспертов, которые помогут вам сэкономить деньги и улучшить качество жизни.
Так, наименее полезным сейчас считают любую бумажную продукцию: книги, газеты, журналы. Все есть в Интернете - по бюджетной цене и с долгим сроком годности. А еще и место экономит!
Любые продукты с надписью "детокс" или "очищение". Огромное количество врачей-диетологов смеются над людьми, которые трясутся над собственным здоровьем и регулярно сидят на выводящих шлаки и токсины диеты. Как известно, нашему организму не надо помогать переваривать и усваивать пищу - ведь печень и почки и так делают это на ежедневной основе.
Все эти детокс-продукты - маркетинговый ход и попытка успокоить мнительных граждан. Здесь рекомендуется оставить сэкономленные деньги на свежие сезонные продукты, овощи и ягоды.
Покупка мультивитаминов тоже является не всегда разумной тратой. Зачастую люди сами решают, что им не хватает каких-то микроэлементов. В этих случаях не стоит полагаться на слова подружек, родственников, популярных коучей и блогера - лучше обратиться к врачу и пройти необходимые обследования, после которых вам выпишут индивидуальный план приема витаминов.
Какао - безумно вкусный напиток, но дорогой и не сильно полезный. При использовании порошка, который предлагают нам в продуктовых магазинах, любитель десерта вскоре может начать стремительно набирать вес, заметить проблемы в работе нервной системе. И, конечно же, потратить огромное количество денег: одна упаковка сладкого "Nesquik" стоит около 300 рублей. А в составе продукта практически один сахар... Эксперты рекомендуют обратить свое внимание на натуральный какао или кофе - они хотя бы не навредят вашей фигуре.
Дешевая с виду вещь, которая на самом деле бьет по карману - одноразовые трубочки. Во многих семьях их используют так часто, что уже даже не представляют своей жизни без этой детали.
Кроме денег, пластиковые трубочки губят нашу окружающую среду. Попробуйте приобрести себе и остальным родственникам многоразовую трубочку и стали, которая при многоразовом использовании окажется куда выгоднее и не станет приумножать количество неразлагаемого мусора.