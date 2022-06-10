Топ-5 дорогих и бесполезных продуктов, которые мы почему-то все еще покупаем

В сегодняшних реалиях особенно важно позаботиться о своих финансах. А мы расскажем, как о вредных покупках, а также сэкономить при этом деньги.

Еще с момента наступления пандемии миллионы людей по всему миру столкнулись с непреодолимым желанием тратить больше денег на онлайн-шопинг. И только после этого многие осознали, насколько на самом деле они зависимы от бесполезных покупок. Мы собрали советы самых грамотных экспертов, которые помогут вам сэкономить деньги и улучшить качество жизни.

Так, наименее полезным сейчас считают любую бумажную продукцию: книги, газеты, журналы. Все есть в Интернете - по бюджетной цене и с долгим сроком годности. А еще и место экономит!