Сон в летнюю ночь: как высыпаться даже в сильную жару

Основной причиной летнего недосыпа является жара, не отпускающая города даже ночью. Поскольку это лето по прогнозам синоптиков обещает быть жарким, мы подобрали несколько советов, как заполучить полноценный сон летом.

Оптимальной температурой для качественного сна считается 18-21 °С. Если температура в спальне выше, то у спящего повышается потоотделение, учащается дыхание и пульс, что делает сон прерывистым и неспокойным. С утра это оборачивается плохим настроением и ощущением разбитости. Для того чтобы чувствовать себя выспавшимся и отдохнувшим даже в условиях жарких летних ночей, попробуйте эти несложные правила.

Подбирайте правильное белье

Хлопок и лен лучше всего пропускают воздух и влагу. Поэтому, даже если вы вспотеете, правильно подобранное белье позволит избежать "парникового эффекта". Замените синтетические простыни и наволочки на хлопковые или льняные.

Используйте кондиционер правильно

Чудо-приспособление позволяет быстро и эффективно справляться с жарой. Чтобы хорошо уснуть, установите температурный режим на ночь на несколько градусов ниже обычного. Но не переусердствуйте. Под кондиционером легко переохладиться, а подхватить простуду в жару не пожелаешь никому. Следите, чтобы температура не опускалась ниже комфортных для вас значений.

Как вариант - используйте увлажнитель воздуха.

Правильно распределяйте физическую нагрузку

Активные занятия спортом повышают в крови концентрацию эндорфинов. Эти вещества тонизируют нервную систему, поэтому уснуть после вечернего бега или тяжелых физических нагрузок становится проблематично. Перед сном лучше прогуляться на свежем воздухе, заняться йогой или медитацией.

Не передайте

Очевидно, что слишком плотный ужин не позволит быстро уснуть, но вот низкокалорийный вечерний перекус оказывает совершенно противоположное действие. Небольшая порция творога или овощного салата не вызовут ощущения тяжести в животе, но приведут к перераспределению крови от мозга к желудку и облегчат процесс засыпания.

Позаботьтесь о темноте

Главный гормон, обеспечивающий полноценный сон, - мелатонин - вырабатывается только в полной темноте. Даже приглушенный свет способен в разы снизить синтез мелатонина, поэтому стоит отказаться от ночников и торшеров и позаботиться о плотных шторах, чтобы ранние летние рассветы не тревожили ваш сон. Особенно вредным считается использование смартфонов или планшетов в постели. Доказано, спектр их свечения подавляет синтез мелатонина.

Но что делать, если сон так и не приходит?

Постоянные стрессы, которые сопровождают жизнь современного человека, иногда настолько разбалансируют работу нервной системы, что без медицинской помощи восстановить нормальный биологический ритм сна и бодрствования становится невозможно. К врачу надо обратиться, если вы заметили, что вы как минимум 3 раза в неделю:

не можете уснуть в течение получаса;

просыпаетесь несколько раз за ночь;

просыпаетесь неотдохнувшим.

Современные фармакологические препараты могут помочь справиться даже с самыми сложными формами бессонницы. Чаще всего для восстановления нормальной работы нервной системы требуется специализированное лечение. Необходимо проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать действенные медикаментозные и немедикаментозные способы коррекции нарушений сна.

Woman.ru