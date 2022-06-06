Как есть и не поправляться: ТОП-5 советов от специалиста

Тема похудения уже давно набила оскомину, и только ленивый не расскажет вам, что делать, чтобы не поправляться: пить много воды, заниматься спортом, не переедать, не есть сладкое, хлеб и булочки. Это всем известные факты. К сожалению, эти рецепты помогают далеко не всем и не всегда. Бывает и очень часто, что человек соблюдает все предписанные правила: пару раз в неделю ходит на фитнес, пьет по 1,5-2 литра воды в день, старается ограничивать себя в питании, но вес продолжает стоять на месте. В чем же причина подобного явления?

Причин может быть минимум две. В первую очередь, вес может держаться из-за гормональных нарушений. Поэтому если вы столкнулись с тем, что все усилия, которые вы тратите на похудение, не приносят ожидаемых результатов, стоит посетить эндокринолога, сдать анализы и разобрать с тем, что происходит в вашем организме.

Вторая не менее значимая причина, по которой вес сохраняется на прежней отметке, это психосоматика. Человеческий организм - это единое целое, поэтому если у вас отсутствует внешний психологический комфорт, например, в отношениях с близкими - родителями, детьми, партнером, нет возможности для развития и самореализации, это будет отражаться на вашем внутреннем состоянии, в том числе и в виде наличия жировых отложений. Потому что жир в психологическом плане - это защита, а целлюлит - это невозможность проявлять себя. Известно, что очень многие люди, испытывая тревогу и нервозность, начинают "заедать" свои проблемы в буквальном смысле этого слова, что однозначно ведет к набору веса. И пока психологические проблемы вес будет стоять на одном месте, сколько бы стараний вы не прикладывали к тому, чтобы от него избавиться.

Однозначно нужно сказать, что много есть и не поправляться можно! Для того, чтобы не поправляться, ни в чем себе не отказывать и при этом жить легко - нужно постараться и сделать очень много для себя любимой. Прежде всего, необходимо заняться своим здоровьем.

Я бы назвала несколько важных моментов, которые позволят это сделать - в первую очередь, это биохакинг, нутрициология, работа с мозгом (психотерапия или самоанализ), выработка правильных пищевых привычек и выравнивание гормональной системы.

Биохакинг можно назвать "продвинутым индивидуальным ЗОЖем". Если ЗОЖ по большому счету - это рекомендации, которые подходят абсолютно всем людям, то биохакинг предусматривает индивидуальный подход к собственному здоровью, основанный на анализах и ряде обследований медицинского характера. В идеале благодаря биохакингу подбирается индивидуальная система питания, физических нагрузок, уходовых процедур, которые должны улучшить качество жизни человека.

Индивидуально подобранное правильное питание способно улучшить состояние здоровья, а значит, и качество жизни. Диетологи давно говорят о том, что существуют продукты, которые одним людям подходят, а другим - нет. И вопрос здесь не в том, что мы все разные, а в том, что у нас разный метаболизм и разные проблемы. Обычные рекомендации ешьте меньше красного мяса и больше растительной пищи - это примерно, как занимайтесь спортом и чаще дышите свежим воздухом. Даже физические нагрузки, если вы действительно ставите перед собой какие-то цели и приходите в зал, чтобы заниматься с тренером, подбираются индивидуально, а не на основе общих суждений о полезности активного образа жизни. Если мы хотим решить какую-то задачу, то нужен индивидуальный подход.

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