Как Хайди Клум использовала силу своего знака зодиака, чтобы стать топ-моделью - ФОТО

Насколько часто в нашу жизнь вмешиваются небесные силы? Хайди Клум умело пользуется подсказками своего созвездия и добивается нереальных вершин!

Хайди Клум, как одна из самых известных ангелов Victoria's Secret, к своим 49 годам добилась невероятных высот. Всемирная известность к ней пришла в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн копий. Но несмотря на весь успех, Хайди редко можно было увидеть на больших показах в Париже, Милане или Нью-Йорке.

В 2008 году Хайди Клум даже вошла в список 15 богатейших моделей в мире по данным Forbes. А в 2009-м, немецкое издание Vogue полностью посвятило модели июньский номер.

Хайди часто появляется телепрограммах и снимается в фильмах. В том числе, она появлялась в камео в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму" и "Отчаянные домохозяйки".

Что-то нам подсказывает, такие высоты топ-модели удалось достичь не только из-за ее бесспорно мощной работы, но и благодаря другим силам.

Астролог разобрал карту рождения Клум и выяснил, что она была рождена для успеха и искусства.

Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года, что означает, что она является по гороскопу Близнецом. По звездам понятно, что она мастер общения и обладает высоким интеллектом, поэтому ее остроумие, юмор и обаяние находятся на высшем уровне.

Стоит отметить и то, что большинство ее планетарных положений находятся в Близнецах - знаке зодиака, известном своим мастерством в социальных связях, и в Весах - одном из самых милых и харизматичных знаков зодиака из всех! Несомненно, эти факторы могли повлиять на карьеру модели.

Она также родилась в новолуние, а это означает, что она жаждет постоянных новых начинаний и не боится менять род деятельности для достижения успеха.

Хайди от природы оптимистичная и жизнерадостная личность, которая буквально живет, чтобы развлекаться. Отсюда ее страсть к организации вечеринок. Чего только стоят роскошно-жуткие ночи в честь Хэллоуина!

Ее Солнце связано с Марсом, что придает ей невероятный драйв и наделяет ее бешеной харизмой. Клум буквально питается адреналином и не боится быть смелой и дерзкой. Она живет, чтобы нарушать условности и выделяться из толпы, поскольку Уран, планета мятежников и эксцентриков, очень сильно проявлена в ее карте.

Для топ-модели есть весьма неплохое предсказание на будущее: 2022 и 2023 годы будут для нее счастливыми и плодотворными и... невероятно ярким, так как Юпитер будет этому способствовать. Так что, похоже, скоро нас ждут новые фееричные выходы Хайди в свет.

"2023 год - особенно начало лета - будет для нее более спокойным временем, поскольку модель наконец-то найдет время на себя, саморазвитие и осознание следующих целей", - заключает астролог.

Сложно представить, что еще скрывают о нас созвездия, под которыми мы родились!

Woman.ru