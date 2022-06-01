Завтрак оставь себе! Что съесть утром, чтобы похудеть

Немецкие диетологи выяснили, что активнее всего метаболизм работает именно утром, поэтому если хочется похудеть, стоит перенести тренировку на это время, а после нее хорошо подкрепиться.

По мнению нутрициологов, на завтрак должно приходиться около 25% дневной калорийности рациона. Если же есть утром совсем не хочется, можно понемногу вырабатывать привычку - увеличивать порцию, пробовать разные продукты и вкусы.

Включите в рацион свежие овощи и фрукты, а также белок, чтобы дольше оставаться сытой и обойтись без перекуса до обеда.

Отличным вариантом первого приема пищи станет смузи: этот густой коктейль из овощей, фруктов, молока или йогурта стал популярен, благодаря моделям, которые придерживались смузи-диет перед важными показами.

Такой завтрак очень удобен: его вкус можно варьировать ежедневно, выбирая сладкие или соленые варианты, более сытные или легкие. Главное, чтобы все овощи, фрукты и зелень были свежими и сочными.

Еще один вариант для утренней трапезы - разнообразные белковые блюда: омлеты, творог, йогурт. Они помогут зарядиться энергией, если день предстоит насыщенным и сложным. В отличие от быстрых углеводов, такой завтрак не собьет метаболизм и до обеда позволит не думать о еде.

Главный секрет - совмещайте белок с овощами и углеводами: например, к омлету добавьте свежие помидоры, кусочек хлеба, творог дополните ягодами и орехами.

Если хочется более плотного завтрака, выбирайте каши или гранолы. Медленные углеводы помогут дольше оставаться сытой, наладить обмен веществ и пищеварение. Кашу можно приготовить на воде, если хотите сделать ее менее калорийной, или молоке, например, растительном - миндальном, кокосовом.

Чтобы блюдо получилось более свежим, дополните его ягодами или фруктами. Так поступает Хайди Клум: овсянка с ягодами - уже много лет ее любимый завтрак.

Для тех, кто учится, работает в офисе и много сил тратит на интеллектуальную деятельность, утром необходимо зарядиться насыщенными жирами и углеводами. Нет, торт есть не стоит: вы проголодаетесь уже через час-полтора, лучше обратить внимание на более полезные блюда.

Например, тосты с авокадо, яйцами, индейкой или курицей. Поджаренный хлеб с овощами, белковой составляющей и правильными жирами - например, авокадо или яичным желтком, помогут сконцентрироваться на работе и дольше сохранять бодрость.

Те, кто привык завтракать печеньем, булочкой или блинами, часто сталкиваются с тем, что уже через несколько часов чувствуют сильный приступ голода. Но если утро хочется начать с десерта, отказываться не стоит, просто сделайте его более полезным: приготовьте творожные кексы с ягодами, банановые оладьи или сырники без муки.

Помните, что, согласно исследованиям, те, кто отказывались от завтрака в половине случаев возвращали все сброшенные килограммы в течение года.

Womanhit.ru