Как ухаживать за стопами по всем правилам

Летом ноги часто находятся на виду, поэтому нам так важно, чтобы они хорошо выглядели. К сожалению, любовь к высоким каблукам и долгим прогулкам плачевно сказывается на внешнем виде ступней.

Даже самый стильный летний образ могут испортить неухоженные ступни, выглядывающие из открытых туфель или сандалий. Американский доктор Сьюзан Ливайн даже написала книгу "Мои ноги меня убивают", в которой убеждает женщин, что им стоит ухаживать за ногами не меньше, чем за лицом.

Как утверждают врачи, важна не только эстетическая сторона вопроса. Ступни первыми могут выдать симптомы серьезных болезней, например артрита, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Как устроить настоящиее спа для ног, не выходя из дома?

Советы специалистов

Обязательно держите пемзу на полочке в душе и пользуйтесь ею 2-3 раза в неделю. Именно так вы предотвратите появление мозолей, а ваши пятки будут гладкими как у младенц.

В конце рабочего дня стоит сделать ванночку с морской солью и подержать в ней ноги 5-10 минут. Это не только успокоит разбушевавшиеся нервы, но и поможет вашему организму вывести токсины.

Как следует потрите ступни скрабом, уделяя особое внимание коже вокруг ногтей и промежуткам между пальцами. Втирая средство, делайте самомассаж стоп в направлении от кончиков пальцев к ноге, это поможет "разогнать" кровь и лимфу. От такого ухода вы почувствуете небывалую легкость во всем теле.

Специалисты рекомендуют пользоваться кремами для ног с мочевиной в составе. Именно этот компонент лучше всего помогает бороться с мозолями и натоптышами.

Качественное увлажнение кутикул и ногтей обеспечат средства на основе растительных масел, например оливкового, миндального или ши. "Нанесите крем густым слоем перед сном и наденьте на ночь хлопковые носки. С утра как следует потрите ступни пемзой, и вы поразитесь результату", - советуют эксперты.

Подрезая ногти на ногах, следите, чтобы их концы были прямыми и не имели скругленных кончиков, как на руках. Иначе ногти рискуют врасти, а это может быть очень болезненно.

Из-за того, что вы долгое время пользовались темным лаком, ваши ногти пожелтели? Осторожно потрите их смесью из перекиси водорода и пищевой соды. Если ногти стали ломкими, вам стоит обратить внимание на специальные ухаживающие лаки и базы.

Дезодоранты для ног могут значительно облегчить вашу жизнь летом. Держите его всегда под рукой - и ваши ноги скажут вам спасибо.

Не забывайте наносить средства с SPF на верхнюю часть ступней, особенно находясь на отдыхе. Подобно носу или плечам, этой зоне достается больше всего солнечных лучей, поэтому она часто обгорает.

Woman.ru