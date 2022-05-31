Зеленеем не от зависти, но с пользой: как применять зеленую глину для красоты лица и волос

Целебные свойства зеленой глины известны давно Маска из зеленой глины для лица обладает тонизирующим свойством и способствует регенерации клеток кожи. А зеленая глина для волос быстро решает многие проблемы.

Из всех существующих видов косметической глины (белой, голубой, розовой и красной) зеленая глина считается самой лечебной.

Зеленая глина для лица - продлите свою молодость

Основным свойством зеленой глины является ее способность очищать кожу, устранять шелушение и снимать раздражение. Кроме того, она отлично впитывает выделения сальных желез, тем самым подсушивая проблемные зоны на коже лица. Одним словом, применение зеленой глины способствует восстановлению и регенерации клеток кожи лица.

Секрет такой эффективности зеленой глины заключается в высоком содержании минеральных веществ, входящих ее состав. Магний, алюминий, медь, фосфор - далеко не все микроэлементы, делающие зеленую глину столь полезным косметическим средством. Под воздействием такой комбинации природных веществ кожа лица надолго сохраняет молодость и привлекательность.

В современной косметологии зеленая глина очень часто используется в качестве масок для лица. Такая маска работает сразу в нескольких косметических направлениях - питание, тонизирование и подтягивание. Особенно полезным применение такой маски будет для людей с жирным типом кожи, так как она отлично убирает жирный блеск.

Маска из зеленой глины превосходно очищает загрязненные поры лица. Одновременно она, слегка подсушивая кожу, производит стягивающий эффект. Также маска из зеленой глины прекрасно заменит любой пилинг и уберет омертвевшие клетки верхнего слоя кожи. Такая маска способствует повышению эластичности кожи, сохраняет молодость и здоровый вид лица.

В любой аптеке можно приобрести природную глину для домашнего использования. При использовании в домашних условиях, ее можно смешивать с другими видами глин. По своим свойствам зеленая глина схожа с белой и голубой глиной, их часто комбинируют для достижения максимального эффекта.

Чудодейственные маски из зеленой глины

Маска для нормального типа кожи "Вечная молодость"

Ингредиенты: 2ч.л. зеленой глины и 1ч.л. белой глины, 50мл воды, 1ч.л. персикового (или виноградного) масла.

Способ приготовления и нанесения: зеленую и белую глину смешать с водой до получения кашицы, добавить масло. Нанести на чистую кожу лица на 20 минут и затем смыть водой комнатной температуры. Повторять такую маску рекомендуется не чаще одного раза в неделю.

Ингредиенты: 1 огурец, 4ч.л. зеленой глины и 2ч.л. обычных сухих дрожжей.

Способ приготовления и нанесения: натереть огурец на мелкой терке и смешать с глиной и дрожжами до однородной массы. Нанести на лицо, стараясь избегать зоны вокруг глаз. Оставить на 25 минут, а затем аккуратно смыть теплой водой. Эта маска подойдет для всех типов кожи, рекомендуется для повторения 2-3 раза в неделю.

Маска для жирного типа кожи "Зеленая глина от прыщей"

Ингредиенты: 2ст.л. зеленой глины, 50мл минеральной воды.

Способ приготовления и нанесения: смешать глину с водой и хорошенько размешать до консистенции сметаны. Маску нанести на проблемные зоны лица (так называемая Т-зона - лоб, нос и подбородок). Оставить, пока маска подсохнет, смыть водой. После проведения процедуры нанести питательный крем для лица. Повторять не более двух раз в неделю.

Зеленая глина для волос - красота от природы

Из всех существующих видов косметической глины (белой, голубой, розовой и красной) зеленая глина считается самой лечебной. Высокое содержание оксида железа придает глине зеленый цвет, именно это вещество освобождает кожу и волосы от вредных токсинов.

Питательные вещества, входящие в состав зеленой глины, способны вернуть шелковистость и здоровый блеск волосам. Именно благодаря своим полезным природным свойствам зеленая глина прекрасно подходит тем, кто борется с перхотью. Глина помогает успокоить поверхность кожи головы, производит вяжущий эффект, но при этом не сушит её.

Многие девушки используют зеленую глину как средство для укрепления корней и восстановления роста волос. Например, маска для волос из нее способна сделать волосы более крепкими и прочными. Не зря зеленую глину по праву называют одним из самых питательных и полезных средств для волос.

Зеленая глина оказывает благоприятный эффект на ослабленные волосы. Она является также незаменимым средством для жирных волос, так как нормализует работу клеток кожи и регулирует салоотделение, а также прекрасно сужает поры. Маска из глины для волос обеспечивает отшелушивающий эффект и улучшает кровообращение у корней.

Для маски из глины подойдет только свежий раствор, то есть, его нельзя развести и оставить в холодильнике, так как в таком случае глина теряет свои полезные свойства. Также не стоит разводить глину горячей водой, идеально подойдет вода комнатной температуры, но можно использовать, например, отвар крапивы или ромашки. После нанесения маски нужно надеть полиэтиленовую шапочку и укутать голову полотенцем. Для лучшего эффекта маску лучше применять курсами: один раз в неделю для нормальных и два раза в для жирных волос, в целом 5-6 процедур.

Woman.ru