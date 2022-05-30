Как питаться, чтобы не поправляться: 7 главных правил

Как питаться, чтобы не поправляться - этот вопрос волнует каждую девушку, заботящуюся о своем весе и самочувствии. Существует огромное количество диет, но вот что делать после? Как удержать нужный вес?

Питаться вкусно и не поправляться: возможно ли это?

Возможно! Нужно лишь соблюдать несколько несложных правил. Все зависит от вашей целеустремленности и ответственности. Итак, 7 основных правил.

Не отказывайте себе в своих любимых блюдах! При этом лучше сократите порции, например берите посуду поменьше, тогда насыщение придет раньше. Ведь наш желудок связан с мозгом, а тот подает сигнал о том, что он сыт - целую тарелку съел.

Не ешьте впопыхах! Отдавайте на прием пищи как минимум полчаса. Ведь организм воспринимает пищу лишь после 20 минут после начала трапезы. Тщательно пережевывайте пищу, это также поможет насытиться раньше, чем это покажется вам, если вы будете есть быстро и много.

Как питаться, чтобы не поправляться? Завтракайте обязательно! В первой половине дня нам нужно запасаться энергией на весь день, поэтому и завтрак, и обед могут быть обильными, но в рамках допустимого. А вот на ужин стоит съесть самую маленькую порцию за день, так как ночью желудку тоже нужно спать, а уж если он работает, он будет вам мстить отложением веса в любимых местах: живот, бедра, лицо.

Жирное и мучное - долой! Конечно, можно себя баловать, но на то это и "баловство", что редко и помалу. Горький шоколад и мед полезны, но и ими не стоит злоупотреблять.

Не пейте жидкость сразу после приема пищи! Дайте вашему организму самостоятельно переварить пищу, не разбавляйте желудочный сок.

Включайте в свой рацион молочные продукты, они помогают расщеплять жиры. Ешьте больше овощей и фруктов - это же кладезь витаминов и полезных веществ.

Неплохо заниматься спортом, гулять пешком.

Как питаться, чтобы не поправляться: распорядок дня

Завтрак: стакан свежевыжатого овощного или фруктового сока плюс овсяная каша либо кукурузные хлопья без сахара с рисовым молоком или био-йогурт с фруктами, или омлет с помидорами или грибами.

Второй завтрак: половинка авокадо либо яблоко с сыром.

Обед: овощной супч с овощным салатом плюс жареная рыба с тушеными овощами или куриная грудка, на десерт любой фрукт.

Полдник: горсть орешков или небольшой фрукт.

Ужин: рыба, индейка или курица с гарниром из трех овощей и коричневым рисом. Другой вариант - рис или лапша с тушеным цыпленком. Либо тофу с гарниром из тушеных овощей.

Ближе ко сну можно съесть сыр или банан.

Не забывайте, что диета должна быть постепенной, ваш организм должен привыкнуть к другому распорядку дня, рациону питания. Похудеть, при желании, можно очень быстро, но гораздо важнее знать, как питаться, чтобы не поправляться после выхода из экспресс-диеты.

Woman.ru