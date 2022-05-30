Найдено новое эффективное средство от растяжек

Американские косметологи предлагают в прямом смысле слова - закрашивать - растяжки.

Почему возникают растяжки

Растяжки (или стрии) возникают как у женщин, так и у мужчин любого возраста. Многие до сих пор связывают растяжки с беременностью: по статистике, две трети женщин сталкиваются с проблемой растяжек именно после родов. Однако процессы не всегда взаимосвязаны: белесые полоски на бедрах, животе или спине иногда появляются даже у юных девушек. Причиной может стать гормональный сбой, наследственность или резкое изменение веса (причем, неважно, набрали вы лишних кг или, наоборот, сбросили, как одна из наших героинь).

У мужчин растяжки часто возникают в результате спортивных перегрузок, хотя гормональные сбои и недостаток жидкости в организме тоже могут сыграть свою роль. Растяжки не считаются заболеванием и не несут никакой угрозы для жизни, однако многие мечтают от них избавиться. К сожалению, кремы в этом случае малоэффективны. До недавнего времени единственным способом убрать растяжки была лазерная шлифовка - процедура довольно затратная и не гарантирующая стопроцентного результата. Но технологии не стоят на месте, и теперь растяжки предлагают просто "закамуфлировать".

Как появился "телесный" татуаж

Растяжки начали скрывать татуировками еще, пожалуй, в конце 90-х. Нательные рисунки, перестав в этот момент плотно ассоциироваться с определенными категориями граждан, перешли в "общее" пользование и, помимо желания просто разукрасить кожу, появилась и возможность перекрыть шрамы, растяжки и другие условные "несовершенства" картинками. В тот момент, конечно, никто не заморачивался с оттенками и точностью в перекрытии "дефектов" - нужное изображение наносилось на поверхность, и полосы на теле действительно становились менее заметными.

В эпоху расцвета бодипозитива появились и более креативные варианты, когда растяжки раскрашивались разноцветными чернилами или на них наклеивались глиттерные (временные) переводилки - получались радужные всплески на коже.

И только в 2016 году к процедуре стали относиться ответственнее: различные полоски на теле часто становятся для их обладателей настоящей психологической проблемой. Шрамы и растяжки начали маскировать с помощью специальных чернил индивидуального цвета.

Как выполняется процедура

Создание бесцветного тату - процесс не быстрый: может потребоваться несколько процедур для получения нужного результата. В этом процессе самое важное - подбор оттенков, точно соответствующих цвету кожи клиента. После первой процедуры кожа несколько дней будет красной, линии будут напоминать царапины, оставленные когтями зверя. Но пугаться не стоит: подобное состояние свидетельствует о восстановлении кожи.

Косметологи, использующие эту методику, подчеркивают: они не убирают растяжки насовсем, они их маскируют. Выходит, нельзя быть уверенным в том, что растяжка не проявится на коже вновь, хотя она наверняка станет не такой заметной, как раньше. Тут все как с тату: они тоже выцветают и требуют обновления (если владелец, конечно, хочет вновь получить насыщенный оттенок).

Преимущества и недостатки метода

У таких татуировок нет специфических противопоказаний: они будут такими же, как и для обычной тату - например, их нельзя делать людям со сниженным иммунитетом, нервными расстройствами, онкологией или с хроническими заболеваниями в острой стадии. Женщинам в период лактации или беременности тоже от нательной "терапии" стоит отказаться.

К тому же в течение 4-6 месяцев после процедуры не стоит появляться под открытым солнцем, чтобы не обесцветить работу мастера. Зато потом - после окончания восстановительного периода - солнце не навредит: татуировка затрагивает глубокие слои кожи, поэтому загар не будет полосатым. Увидеть воочию, как все происходит, можно в видеоролике ниже.

Lady.mail.ru