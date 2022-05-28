Изобретая джем: как приготовить варенье из помидоров

Из томатов можно приготовить не только соус и салат - уже в XIX веке этот овощ стал завсегдатаем чаепитий. Рассказываем, как приготовить необычную сладость из популярного овоща.

Варенье можно приготовить почти из чего угодно! Добавить сахар и сварить - казалось бы, что в этом сложного? Важно правильно выбирать ингредиенты, сочетания вкусов, и тогда варенье можно приготовить даже из еловых шишек!

Помидор отлично идет на контакт со сладким. Существует даже рецепт заготовки, в котором помидор маринуется в собственном соку вместе с сахаром. В общем, это овощ, с которым можно договориться.

Во многих десертах "с помидорами" красный овощ используют в виде варенья. Как же так получилось?

Один из первых рецептов томатного варенья появился в 1840 году в журнале "Американский Фермер". Согласно ему, тушеные помидоры процеживали через марлю, добавляли к ним в равном количестве сахар и кипятили эту смесь в течение нескольких часов. По консистенции он скорее напоминал джем. Определенную известность томатное варенье получило и в России, однако в нашей стране этот десерт тоже остался в ряду диковинок.

Как и другие рецепты, варенье из помидоров менялось со временем и получало все новые и новые варианты приготовления.

Сегодня мы расскажем о том, как приготовить варенье из помидоров черри с ароматом корицы и легкими цитрусовыми нотками. Не сомневайтесь, такое варенье точно понравится всем сладкоежкам! А ваши гости наверняка попросят рецепт этого вкусного и необычного лакомства.

Кулинарный блогер Лиза Эмерт поделилась секретами своего способа приготовления помидорного десерта.

Ингредиенты

Томаты черри - примерно 250-300 г.;

тростниковый сахар - по вкусу;

палочка корицы - 1 шт.;

сок лимона - 1 ст.л.;

ванильный сахар - 1 ст.л.;

апельсин - 1 шт.

Процесс приготовления

Томаты черри помойте и отправьте в кастрюльку. Более крупные можно разделить пополам.

Добавьте тростниковый сахар, палочку корицы, сок лимона, ванильный сахар и дольки апельсина, порезанные на несколько частей.

Поставьте все вместе на огонь, нагрейте смесь, но не доводите до кипения.

Затем снимите кастрюлю с огня и дайте массе остыть. А после варите лакомство в течение 30-40 минут.

Варенье готово!

Такую необычную сладость можно подать и к чаю, и намазать на хлеб или печенье. Кстати, рекомендуем попробовать такое варенье с сыром.

Приятного аппетита!

Woman.ru