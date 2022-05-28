Изобретая джем: как приготовить варенье из помидоров

Из томатов можно приготовить не только соус и салат - уже в XIX веке этот овощ стал завсегдатаем чаепитий. Рассказываем, как приготовить необычную сладость из популярного овоща.
Варенье можно приготовить почти из чего угодно! Добавить сахар и сварить - казалось бы, что в этом сложного? Важно правильно выбирать ингредиенты, сочетания вкусов, и тогда варенье можно приготовить даже из еловых шишек!
Помидор отлично идет на контакт со сладким. Существует даже рецепт заготовки, в котором помидор маринуется в собственном соку вместе с сахаром. В общем, это овощ, с которым можно договориться.
Во многих десертах "с помидорами" красный овощ используют в виде варенья. Как же так получилось?
Один из первых рецептов томатного варенья появился в 1840 году в журнале "Американский Фермер". Согласно ему, тушеные помидоры процеживали через марлю, добавляли к ним в равном количестве сахар и кипятили эту смесь в течение нескольких часов. По консистенции он скорее напоминал джем. Определенную известность томатное варенье получило и в России, однако в нашей стране этот десерт тоже остался в ряду диковинок.
Как и другие рецепты, варенье из помидоров менялось со временем и получало все новые и новые варианты приготовления.
Сегодня мы расскажем о том, как приготовить варенье из помидоров черри с ароматом корицы и легкими цитрусовыми нотками. Не сомневайтесь, такое варенье точно понравится всем сладкоежкам! А ваши гости наверняка попросят рецепт этого вкусного и необычного лакомства.
Кулинарный блогер Лиза Эмерт поделилась секретами своего способа приготовления помидорного десерта.
Ингредиенты
- Томаты черри - примерно 250-300 г.;
- тростниковый сахар - по вкусу;
- палочка корицы - 1 шт.;
- сок лимона - 1 ст.л.;
- ванильный сахар - 1 ст.л.;
- апельсин - 1 шт.
Процесс приготовления
- Томаты черри помойте и отправьте в кастрюльку. Более крупные можно разделить пополам.
- Добавьте тростниковый сахар, палочку корицы, сок лимона, ванильный сахар и дольки апельсина, порезанные на несколько частей.
- Поставьте все вместе на огонь, нагрейте смесь, но не доводите до кипения.
- Затем снимите кастрюлю с огня и дайте массе остыть. А после варите лакомство в течение 30-40 минут.
- Варенье готово!
- Такую необычную сладость можно подать и к чаю, и намазать на хлеб или печенье. Кстати, рекомендуем попробовать такое варенье с сыром.
Приятного аппетита!