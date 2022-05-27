Диета 6 лепестков: худейте играючи и с гарантией!

Диета 6 лепестков своим названием сразу вызывает в памяти детскую сказку о чудесном цветке, исполняющем желания. И это неспроста: судя по отзывам, при удачном стечении обстоятельств эффект этого плана питания может оказаться вполне волшебным. Правда, спектр действия у диетического цветика-шестицветика не такой широкий, как у его сказочного аналога, и распространяется не на все мечты, а только на те, которые касаются избавления от лишнего веса и улучшения самочувствия.

Диета 6 лепестков, судя по многочисленным отзывам наших читателей, является одним из самых эффективных способов похудения. И одним из самых простых! Судите сами...

Продолжительность: базовая - 6 дней, при необходимости более выраженного результата недельный план повторяется;

Особенности: состоит из цепи шести однодневных монодиет;

Стоимость: низкая, менее 1,5 тыс руб на неделю;

Результат: от минус 500 гр в сутки;

Рекомендуемая частота: не чаще одного раза в год;

Дополнительный эффект: белково-углеводное чередование позволяет терять не мышечную массу, а подкожный жир;

Не подходит: диета 6 лепестков противопоказана беременным, кормящим, страдающим от заболеваний ЖКТ и выводящих органов, а также при аллергии или непереносимости какого-либо из продуктов. Перед началом диеты необходимо посоветоваться с лечащим врачом!

Диета 6 лепестков: быть по-моему вели!

Существует мнение, что диета 6 лепестков была разработана в Швеции неким диетологом АннойЙоханнсон, однако никаких документальных подтверждений этому обнаружить нельзя. Как бы то ни было, этот простой для выполнения и привлекательный обещаемым эффектом план питания хорошо известен по всему миру. Успели оценить диету шесть лепестков и россиянки.

Оригинальность этого подхода в сочетании особого меню с визуальным творчеством: желающим похудеть рекомендуется соорудить цветок с шестью лепестками, каждый из которых подписан названием одного из моно-дней. В этот символический образ вы можете вложить все свои ожидания, самовыразиться и, главное, психологически настроиться на прохождение диеты.

Предполагается, что дни-лепестки идут строго один за другим и отрываются по часовой стрелке. Нарушать порядок нельзя. Последовательность дней такова:

рыбный

овощной

куриный

злаковый

творожный

фруктовый

Диета 6 лепестков - это не только план питания, но и своеобразная творческая игра аж на целых шесть дней. Придав своему намерению похудеть наглядную форму цветка, на процесс можно взглянуть позитивно и с легким сердцем.

Разместите цветок на видном месте или, наоборот, спрячьте в укромном, и с чувством выполненного долга заканчивайте каждый день строгой диеты, отрывая лепесток.

Как работает диета

По отзывам, диета 6 лепестков позволяет ежедневно худеть в среднем на 0,5-0,8 кг. Такая схема питания отвечает принципам соблюдения раздельного питания, так как из-за употребления в пищу однокомпонентных по содержанию продуктов белки не смешиваются с углеводами, благодаря чему происходит расщепление жиров. Во многом похудению способствует именно однообразие питания, так как организм "в ожидании" новых продуктов вынужден пользоваться собственными запасами. В то же время метаболизм не успевает привыкнуть к тому, чем его кормят, и перейти в режим энергосбережения, которым чреваты многодневные монодиеты.

Сколько можно есть на диете

План питания состоит из цепи монодиет, однако это не означает, что "продукт дня" можно есть без ограничений. Существуют следующие рекомендации:

Белковые дни (рыба, курица, творог) - не более 500 г продукта, желательно по 100-150 г за прием;

Растительные дни (овощи, фрукты) - до 1,5 кг продукта;

Злаковый день - из расчета 200 г сухой крупы + до 100 г ржаного или цельнозернового хлеба.

Всю разрешенную пищу рекомендуется есть с минимальным количеством соли и строго без сахара. Добавлять сахар в напитки также нельзя.

На диете шесть лепестков вы можете пить простую негазированную воду (до 2 литров в день), зеленый чай (до 4 чашек в день), можно 1 раз в день выпить чашку кофе (без молока и подсластителей).

Творожный день допустимо дополнить кефиром (до 300 мл), овощной - совокупно 1 столовой ложкой оливового масла первого холодного отжима.

Диета 6 лепестков: день 1, в меню - рыба

В первые сутки рыбная монодиета снабжает организм необходимым количеством полиненасыщенных кислот омега-3. По своей сути эти кислоты - полезный жир, который за счет своего состава может не преобразовываться в подкожные жиры и не будет накапливаться.

Кроме того, ненасыщенные жиры обладают полезной способностью "побеждать" уже накопленные на талиях и бедрах запасы и снижать уровень вредного холестерина. Белок, содержащийся в рыбе, отличается исключительными диетическими качествами: он хорошо насыщает и качественно усваивается.

Возможно, рыбный день на диете 6 лепестков и не самый легкий, зато один из самых полезных.

Диета 6 лепестков: день 2, овощное меню

Овощная монодиета характеризуется низкой калорийностью при высоком содержании витаминов и клетчатки. Клетчатка не только обеспечивает сытость, но и помогает перистальтике кишечника, обеспечивая своеобразную чистку. Углеводы (крахмал) и сахара, содержащиеся в овощах, усваиваются медленнее, чем из других источников, а это значит, что организму требуются определенные усилия и энергозатраты, чтобы их переработать. Это, опять же, приводит к тому, что на переваривание пищи уходит энергия запасенных жировых клеток.

Чтобы максимально сохранить полезные качества овощей, ешьте их сырыми или приготовьте в пароварке. Кроме того, можно делать овощные смузи - красиво, вкусно и модно!

Диета 6 лепестков: день 3, куриная монодиета

Нежирное куриное мясо без кожи - фаворит диетического питания! Белок, содержащийся в курином филе, очень полезен по своему составу - там в изобилии содержатся важнейшие аминокислоты, а также большое количество фосфора, калий, магний, железо, витамины группы В.

Монодиета в куриный день прекрасно восполняет потребность организма в биодоступном белке. Причем этот макронутриент будет израсходован на укрепление мышц и не сможет превратиться в жир. Оказавшись перед фактом нехватки углеводов, метаболизм отправится добывать энергию из застарелого жира.

Диета 6 лепестков: день 4, злаковое меню

В злаковый день важно использовать не просто крупы, а крупы, не лишившиеся отрубной оболочки. Именно отруби концентрируют важнейшие микроэлементы, кроме того, переваривание злаковой оболочки требует дополнительных усилий от организма, что, конечно, означает очередной этап расхода "с трудом нажитых" запасов.

В этот день на диете шесть лепестков выбирайте цельнозерновой хлеб, а крупы для каши промывайте и не варите сразу, а замачивайте на ночь - так вы произведете простейшую ферментацию, которая ощутимо улучшит усвояемость продукта и его диетическую ценность.

Диета 6 лепестков: день 5, творожная монодиета

Творожная монодиета пополнит депо минеральных компонентов, которым наносится урон даже на самой короткой монодиете. Особенно богат творог кальцием. Для творожного дня на диете 6 лепестков выбирайте свежий натуральный творог (не так называемый "творожный продукт", содержащий в составе вредные гидрогенизированные жиры и химические добавки) средней жирности. Отлично насыщающий творог на 20% состоит из качественных протеинов. Они расщепляются на незаменимые аминокислоты, обновляющие клетки и заботящиеся о здоровье внутренних органов - например, доказано исследованиями, что творог очень полезен для печени.

Диета шесть лепестков: день 6, фруктовое меню

Завершает диету фруктовый день. Он призван обеспечить систему организма необходимыми сложными углеводами полисахаридами, а также позаботится о витаминизации, антиоксидантном эффекте и финальной "чистке".

Весь комплекс монодиет представляет собой слаженную цепь эффективной и последовательной программы для похудения. Поэтому не стоит чередовать эти дни на свой лад! Выходить из диеты 6 лепестков следует постепенно: ее эффект будет долгосрочнее, если удастся сохранить баланс между относительно высоким употреблением белков и относительно низким - углеводов, особенно простых (сладостей, выпечки, фастфуда и полуфабрикатов).

Woman.ru