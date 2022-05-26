Твое-мое-наше: финансовые правила для тех, кто решил начать жить вместе

Когда пара решает жить вместе, им кажется, что все бытовые и финансовые вопросы наладятся сами собой. Но именно денежные разногласия - самая частая причина расставаний и разводов. Иногда партнеры совсем по-разному представляют семейный бюджет, а, столкнувшись с реальностью, оказываются разочарованными.

Чтобы избежать ссор из-за финансов, еще до штампа в паспорте, стоит выработать несколько правил, касающихся общего бюджета.

Определить цели

Часто бывает, что один из партнеров представляет будущее в собственной квартире, мечтает об автомобиле, а выходные собирается проводить на даче. А другой не видит смысла в ипотеке, хочет путешествовать по миру, не привязываясь к определенному городу или стране.

Чтобы не испытать шок, обговорите с избранником, какие у вас планы на будущее, выделите общие цели, на которые можно копить и к которым стоит идти вместе. Они, скорее всего, будут меняться, но это не критично, главное - понимать, что вы движетесь в одном направлении.

Выясните финансовые привычки друг друга

Может быть, один из вас привык тратить зарплату в первые дни, а потом жить в долг, а второй склонен к экономии и собирается откладывать "подушку безопасности". Это станет огромной проблемой в отношениях, поэтому финансовые привычки необходимо выяснить заранее.

Если они совершенно не совпадают, придется вырабатывать новый сценарий для каждого и идти на компромисс.

Расставить границы

Самый простой вариант семейного бюджета - сделать все деньги общими, независимо от того, сколько зарабатывает каждый из супругов. Но именно этот сценарий чаще всего оборачивается крахом: когда все общее, ни у кого из влюбленных нет личных денег.

Поэтому перед тем, как съехаться или стать мужем и женой, определите финансовые границы: что будет принадлежать каждому из вас, а что складываться в общую копилку. Способов разделить бюджет множество: например, выделить для каждого зоны ответственности, а остаток дохода можно разделить пополам на личные траты.

Выделить планку покупок

Странно обсуждать с партнером покупку новой пудры или обед в кафе, но, если трата достаточно крупная, договоритесь сообщать об этом второй половине. Решите, начиная с какой суммы, вы вместе принимаете решение о покупке. Может, для любимого мужчины приобретение удочки за пару десятков тысяч рублей - мелочь, а для вас - серьезная покупка.

План на случай форс-мажора

Скорее всего, рано или поздно в каждой паре наступает момент, когда все траты ложатся на одного члена семьи, пока второй учится, болеет или ищет новую работу. Определитесь заранее, как вы будете действовать в этот момент, какие пункты расходов готовы сократить.

Подушка безопасности

С первого дня совместной жизни начинайте копить вместе, формируя неприкосновенную подушку безопасности. Договоритесь, что каждый будет перечислять часть денег на общий счет, пусть суммы будут совсем небольшими, но это научит быть немного экономнее. Кроме того, формирование такой копилки - еще одно общее дело, которое отлично объединяет.

Womanhit.ru