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Домашние увлажняющие маски для волос

Домашние увлажняющие маски для волос может приготовить каждая женщина - для этого не обязательно обладать какими-то специальными знаниями или использовать экзотические продукты.

Постоянные укладки, жизнь в мегаполисе - все это наносит вред вашим волосам, однако домашние процедуры по увлажнению и питанию волос способны вернуть им здоровый блеск и очарование.

Основа - кисломолочный или фруктовый продукт

Домашние увлажняющие маски для сухих и потерявших свой блеск волос можно делать из продуктов, которые наверняка найдутся на вашей кухне. Это могут быть йогурт, сметана, авокадо, мед, питательные масла - как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Все эти продукты содержат в себе полезные питательные вещества, которые помогают восстанавливать здоровую влажность кожи головы и волос. Любую из этих домашних увлажняющих масок для волос можно усилить, добавив ароматных эфирных масел. Такие маски, их еще называют масками глубокого кондиционирования - звучит слишком технически, но отражает суть - нужно использовать регулярно, один раз в неделю, или хотя бы один раз в месяц.

Как приготовить домашнюю увлажняющую маску для волос? Во-первых, вам нужно выбрать основу для маски. Это может быть либо какой-либо молочный или кисломолочный продукт, либо фруктовая масса. Например, вы можете взять одну чашку сливок или простого обезжиренного йогурта. В них очень много полезных жиров, которые увлажняют сухие волосы. Или можно использовать пюре из спелого авокадо. В этом фрукте много полезных эфирных масел, которые питают и увлажняют волосы. Все, основу выбрали.

Мед и ароматические масла

Когда у вас есть основной ингредиент домашней увлажняющей маски для волос, его можно использовать отдельно, а можно и добавлять в него дополнительные составляющие. Например, оливковое масло, или масло сладкого миндаля, или масло виноградных косточек, масло жожоба или кокосовое масло. На худой конец, сгодится и растительное масло. Этого компонента нужно добавлять несколько чайных ложек.

Вряд ли какая-либо домашняя увлажняющая маска для волос может обойтись без меда, который является одним из самых эффективных природных увлажнителей. Кроме того, он поможет "склеить" все остальные ингредиенты вместе. Добавьте две столовые ложки меда и хорошо перемешайте.

Основная часть готова, маску можно использовать - равномерно распределить по волосам и оставить на полчаса. Некоторые добавляют в смесь и другие ингредиенты: капсулы витамина Е, несколько капель эфирного масла (масло лаванды, розы, сандалового дерева или ромашки).

Woman.ru


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