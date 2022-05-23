Вселенная говорит Овнам быть настойчивее, а Рыбам — поберечь финансы: гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 мая

Астролог Галина Янко рассказывает о радостях и препятствиях, которые звезды готовят нам на будущей неделе.

Лето уже стоит на пороге, и второй по счету ретроградный Меркурий наконец-то подходит к концу. Несмотря на то, что для многих это астрологическое событие было особенно тяжелым, сейчас пришло время для того, чтобы выдохнуть и настроиться на позитивную энергию. Астролог Галина Янко рассказала, как каждому знаку зодиака стоит вести себя на неделе с 23 по 29 мая.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овны, в начале недели вас ждет активный отдых и развлечения. Подойдите ко всему с творческим подходом. В среду и четверг в деловом общении будьте напористей, если хотите, чтобы все получилось. В пятницу лучше не доводить дела до конфликтов, перенесите их на выходные - как раз вы будете свободны и со свежей головой сможете во всем разобраться.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцы, всю первую половину недели вы уйдете с головой в домашние хлопоты. Возможно, вам придет в голову устроить ремонт и именно этим вы и будете заниматься. В четверг и пятницу тельцов ожидает море общения на работе. Главное, сразу настроиться на нужный лад и все пойдет как по маслу: в выходные вас могут отправить в командировку, но если вы все же остались дома, то проведите дни с семьей.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы, в понедельник и вторник вас ждут настоящие испытания с друзьями. Но будьте аккуратны и внимательно за всем следите. Среда и четверг подойдут для обсуждения важный вопросов. Это касается как личной жизни, так и деловой. Пятница ждите деликатный разговор с половинкой. Возможно, вас ожидает сюрприз. Выходные проведите в приятной и тихой обстановке, а все встречи с друзьями лучше перенести.

Рак (22 июня - 22 июля)

Раки, начало недели принесет вам неплохие деньги. Правда, существует небольшой риск их получения. Будьте внимательны! В четверг и пятницу развлеките себя: сыграйте в боулинг или можете поменять свой образ. В выходные ждите гостей, но перед этим лучше всего прибраться, а то приглашенные могут неправильно вас понять.

Лев (23 июля - 21 августа)

В начале недели Львы будут полны энергии. Запомните, поступайте так, как велит вам сердце. Среда и четверг - дни удачные для спортсменов и предпринимателей, особенно для тех, кто привык к риску. Пятница не принесет ничего интересно, а выходные будут благоприятны для путешествия, встреч и общения.

Дева (22 августа - 23 сентября)

Девы начнут неделю с авантюры, причем в тайне ото всех. Хотя это и к лучшему! Не спешите раскрывать свои планы и намерения: в среду и четверг вас постоянно будут преследовать разговоры, связанные с финансами, но не стоит делать ничего поспешного, отложите на неопределенный срок. В выходные, Девам советуется не спорить с окружающими людьми, вы только потратите время впустую.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы, неделя преподнесет вам небольшое приключение, но это больше разминка перед чем-то поистине грандиозным. В среду и четверг заставьте окружающих учитывать ваше мнение. Во многих проблемах, ваш вариант окажется успешным. В пятницу и выходные позаботьтесь о себе и своем здоровье.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионы, понедельник и вторник будут непредсказуемы. Главное, не бойтесь рисковать и экспериментируйте в профессиональном плане. В среду и четверг придется выслушать чужие тайны, а также поделиться своими. Если такие разговоры вам неприятны, то лучше перенести его на выходные. Суббота принесет небольшой отдых, а вот в воскресенье можно будет заняться и насущными делами.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Стрельцы, начало недели принесет отличные новости, связанные с научной работой или спортивные состязаниями за границей. В четверг и пятницу отключите телефон и займитесь личными делами, а выходные, наоборот, будут удачны дела связанные с финансами.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Козероги, начало недели будет связано с недвижимостью. Причем удача на вашей стороне, и вы сможете выгодно продать или купить квартиру или машину. Со среду по пятницу не бойтесь отстаивать свою точку зрение, если знаете, что вы правы. Выходные дни подойдут для общения с психологом и самопознания.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Водолеи, начало недели принесет неожиданный любовный роман и удачу в заключение договоров. В среду и четверг меньше проводите времени за компьютером и больше общайтесь вживую. Пятница и выходные - дни, когда правильней всего будет отправиться в романтическое путешествие за границу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Рыбы, в понедельник и вторник появится шанс немного подзаработать или, возможно. ваша постоянная работа принесет неожиданный доход. В середине недели готовьте к предательству близкого друга. Не стоит близко принимать все к сердцу. В пятницу вы будут загружены полностью работой, а вот в выходные посмотрите произошедшую ситуацию под другим углом и вы найдете ответы.

Woman.ru