Из роддома на каблуках: первый выход Рианны после рождения ребенка

Певица совсем недавно стала мамой, но уже выписалась из клиники и отправилась домой.

Рианна наконец-то стала мамой! За последними этапами беременности певицы следил весь мир. На ее пути прямо в самый ответственный момент встала масса неприятностей: арест жениха, слухи об измене с ее близкой подругой, отъезд на родной Барбадос и стремительное возвращение в Калифорнию.

К счастью, на ментальном и физическом состоянии стресс никак не отразился - артистка родила здорового малыша и уже выписалась из клиники. Папарацци удалось заснять Рианну при выходе из роддома: даже в столь непростом положении модница щеголяет в модном оверсайзе и на каблуках.

Известно, что у Рианны родился мальчик. Сейчас фанаты гадают, какую фамилию мама даст своему малышу - Фенти (фамилия самой певицы) или же Майерс - как у отца. О свадьбе Рианны с рэпером ASAP Rocky пока ничего не говорят, а кто-то и вовсе уверен - артисты не то, чтобы сильно влюблены в друг друга...

Есть теория, что сама Рианна безумно хотела стать матерью и уговорила бойфренда. Но о свадьбе и любви до гроба речи не шло - самодостаточная артистка вполне способна обеспечить себя и своего сына. Говорят, что ASAP Rocky неоднократно изменял Рианне, о чем она прекрасно знала. Правда, сам рэпер все же разделял взгляды возлюбленной и охотно согласился на рождение общего наследника.

"Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других... Я буду невероятным, замечательным отцом. У меня будет прекрасный ребенок!" - говорил он в одном из своих интервью.

Сейчас ASAP Rocky, увы, не может уделять ребенку и самой Рианне достаточно времени. Недавно его арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса: говорят, что дело тянется еще с 6 ноября 2021 года, когда неизвестный мужчина доложил в полицию, что рэпер трижды выстрелил в него, серьезно задев и повредив левую руку.

А незадолго до этого он появился на вечеринке по случаю рождения сына. Рианна организовала настоящую бьюти-СПА-феерию, где присутствовали родственники и самые близкие друзья.

"Для Рианны это будет самый важный день в ее жизни. С ней будут самые близкие люди - мама, подруга-акушер Сонита и отец ребенка. Она также планирует устроить веселую вечеринку по случаю рождения малыша, а частью обязательной программы родов станут СПА-процедуры", - рассказывал ранее близкий друг певицы.

Woman.ru