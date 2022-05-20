Как номер квартиры влияет на нашу жизнь, гармонию и богатство

Нумерологи уверены, цифры влияют на каждую сферу нашей жизни - любовь, карьеру, увлечения. Конечно, самыми важными числами в этой науке остается дата рождения, но и номер квартиры, в которой вы живете, может значительно повлиять на настроение, принятие решений и будущее.

Узнать, подходит ли вам числовая матрица жилья несложно: сложите все цифры номера так, чтобы осталось число от 1 до 9. Исключение составляют 11 и 22 - у них особенная энергетика.

Например, Шерлок Холмс жил по адресу Бейкер стрит, 221 Б. Значит, цифровая матрица его квартиры - 2+2+1=5.

Что значит число вашего жилья

1 - квартира для лидера

Единичка помогает жильцам проявлять амбиции, она подпитывает лидерские качества, помогает добиваться высот в карьере, спорте, творчестве. Однако есть опасность превратить свою жизнь в гонку за очередной победой, помните об этом и не забывайте отдыхать!

2 - квартира для семьянина

В этой квартире будет уютно и спокойно, здесь хочется слышать детский смех и мурчание кота. Двойка настраивает на комфорт, помогает обрести гармонию и любовь. Это идеальное число для молодых пар: квартира поможет укрепить их отношения и превратит влюбленных в семью.

Тяжело в таком месте живется одиночкам, они постоянно чувствуют, что кого-то не хватает рядом. Не менее сложно в квартире-двойке выстроить карьеру, ведь уют домашнего очага очень затягивает и лишает амбиций.

3 - квартира оптимиста

Тройка настраивает на общение, легкость и позитив, здесь понравится дружелюбным людям, которые стараются всегда быть в компании близких или приятелей. Эта квартира станет магнитом для дружеских посиделок, веселья и праздников.

Цифра номера не подойдет для тех, кто предпочитает одиночество и спокойствие. Побыть наедине с собой здесь не удастся.

4 - дом для консерватора

В такой квартире будет комфортно настоящим педантам, которые привыкли жить по четкому графику, выстраивать свой быт и жить по своим правилам. Творческим людям в "четверке" вряд ли понравится: здесь нет места для хаоса и вдохновения.

5 - дом весельчака

Тусовки, вечеринки, отсутствие графика - пятерка толкает своего хозяина к веселью. При этом важно помнить о самодисциплине и не поддаваться соблазну превратить жизнь в череду праздников.

6 - дом заботы

Здесь будет хорошо тем, кто привык создавать уют, угощать пирожками близких, заниматься рукоделием. Шестерка настраивает на бескорыстное проявление внимания, но в такой квартире легко забыть о себе, поэтому жителям важно уделять время своим желаниям и нуждам, чтобы сохранить гармонию.

7 - дом для интроверта

Семерка настраивает на самосозерцание, медитацию, здесь понравится интровертам, тем, кто привык быть наедине с собой. Сюда нечасто приглашают гостей, а хозяину этого жилища стоит помнить, что выбираться в люди все-таки необходимо.

8 - дом для карьериста

Восьмерка регулирует денежные потоки, помогает достигнуть целей в работе. Здесь понравится тем, кто жаждет самореализации, но настроиться в таком жилье на отдых довольно сложно.

9 - дом для гуманиста

Девятка помогает тем, кто следует высоким идеалам, здесь расцвета достигнут ораторы, политические деятели, а вот бизнесменам в этом доме не понравится: мысли о деньгах в квартире с матрицей девять почти не появляются.

11 - дом педагога

Учитель - не всегда профессия, это вдохновитель, помощник, тот, кто ведет других за руку через проблемы и преграды. Число 11 помогает таким людям принимать мудрые решения.

22 -дом мастера

Это организованный и ухоженный дом. Его хозяин постоянно учится, совершенствуется и развивается. Идеальное место для архитектора, писателя или представителя любой другой профессии, чья миссия - менять повседневную жизнь других людей.

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