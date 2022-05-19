Как выглядят самые красивые и успешные латиноамериканки

19 мая Наталия Орейро, у которой есть гражданство Уругвая, Испании и России, отмечает 45-летний юбилей. В честь этого рассказываем про нее и других женщин, которые родились в Латинской Америке и прославились на весь мир.

В 1990-е и 2000-е годы уругвайская актриса и певица Наталия Орейро была кумиром многих россиянок - она снималась в популярных в те времена сериалах "Богатые и знаменитые", "Дикий ангел" и "Качорра". Популярность Орейро распространилась и на другие страны - далеко за пределами ее родины.

Наталия неоднократно ездила по городам России, участвуя в рекламных кампаниях и выступая на концертах (о чем подробно рассказывала нашему редактору в интервью), а в 2021 году получила российское гражданство.

Мексиканка Сальма Хайек, по слухам, попала в США в начале 90-х нелегально, согласно другим слухам, сделала она это, чтобы сбежать от мексиканского президента, с которым она крутила роман.

Одной из ее первых запоминающихся ролей в Голливуде стала роль вампирши, танцующей со змеей на столе, в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета". В 2003 году Сальма стала первой мексиканкой, номинированной на "Оскар" (за роль художницы Фриды Кало).

Латиноамериканки прославились и в модельном бизнесе. Родившаяся в Бразилии Жизель Бюндхен в 15 лет подписала свой первый контракт с модельным агентством. Она известна как бывший ангел Victoria's Secret. В разное время ее коллегами были бразильянки Адриана Лима и Алессандра Амбросио, которые тоже обрели статус суперзвезд.

София Вергара, кстати, тоже начинала с модельного бизнеса, правда, прославилась не благодаря этой деятельности. После переезда из Колумбии в США Вергара начала сниматься в американских сериалах, получая, как правило, небольшие роли. А вот ситком "Американская семейка" принес ей настоящую известность. В 2018 и 2020 годах звезда была признана самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой по версии Forbes.

Кубинка Ана де Армас тоже известна благодаря проектам в кино. Увидеть ее можно в одной из частей бондианы "Не время умирать", в фантастическом боевике "Бегущий по лезвию 2049" и в новой биографической ленте о Мэрилин Монро "Блондинка". И тем не менее большинство знает ее благодаря роману с Беном Аффлеком. Ану он повстречал между двумя Дженнифер: после развода с Гарнер и перед возобновлением отношений с Джей Ло.

У мексиканской актрисы Эйсы Гонсалес тоже интересная любовная биография. Ей приписывали отношения с Лиамом Хемсвортом, Криштиану Роналдо и Тимоти Шаламе.

Поп-сцена тоже пополнилась именами латиноамериканских красоток. Среди них - уроженка Колумбии Шакира, эпатажная рэперша из Тринидад и Тобаго Ники Минаж (она меняет цвет волос, каждый раз выходя из дома, и носит ногти невероятной длины), мексиканка Паулина Рубио, бывшая солистка группы Fifth Harmony Камила Кабельо, воспевающая любовь к родной Кубе.

Lady.mail.ru