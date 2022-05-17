Мумие от целлюлита: средство, проверенное временем

Если вы решили привести фигуру в форму к пляжному сезону, избавившись от целлюлита и растяжек, то вам стоит начать использовать мумие как минимум месяца за три. Отличный и наиболее простой способ - мумие.

Мумие можно использовать по-разному: это и ванны, и скрабы, и маски. Популярность этого средства от целлюлита очень высока. Кстати, нередко мумие используется при лечении таких тяжелых заболеваний, как лучевая болезнь, диабет, гепатит и другие. Поэтому если вы все еще сомневаетесь, справиться ли мумие с целлюлитом и растяжками, то вы явно его недооцениваете...

Мумие от целлюлита - ванны

Мумие от целлюлита - отличное средство, так как оно оказывает сильное стимулирующее действие на кожу, вызывая усиленный прилив крови к ее верхним слоям, что улучшает восстановительно-окислительные процессы, создает энергетический баланс в тканях. Тем самым мумие способствует стимуляции роста новых клеток, способствует регенерации кожного покрова.

Чаще всего мумие добавляют в ванну, желая избавиться от целлюлита, кроме того, ванны с мумие благотворно влияют на весь организм ванны. В 500мл воды разводится пять граммов мумие. Затем ванна наполняется не горячей водой, в которую вливается половина полученного из мумие раствора. Такую ванну следует принимать в течение получаса

Мумие от целлюлита - скрабы и обертывания

Мумие можно использовать в качестве компонента скрабов или антицеллюлитных кремов. Например, скраб с мумие и кофе. Смешайте кофейную гущу со сметаной и привычным увлажняющим кремом. Этим средством массировать кожу в течение 10 минут несколько раз в неделю. Смывать это средство нужно контрастно: то прохладной, то теплой водой.

Обертывание с мумие от целлюлита. 2г мумие растворить в 1ст.л. теплой кипяченой воды. Полученный раствор смешать со 100г любого крема (можно детского). Получившуюся мазь втереть в проблемные участки, накрыть пищевой пленкой, смыть через 15 минут. Хранить состав в холодильнике.

Обертывание с мумие и аромамаслами от целлюлита.1 мумие смешать с 1ст.л. любого ароматического масла, например, апельсинового, розового или мятного, которые, кроме того, маскируют специфический запах мумие. Полученную смесь втирать перед сном, держать под пленкой не больше 15 минут. Прежде чем использовать ароматические масла, необходимо убедиться в отсутствии аллергии на выбранное эфирное масло. Для этого необходимо на внутреннюю часть руки нанести немного аромамасла и подождать несколько минут. Если никакой реакции не последует, то средство можно использовать.

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