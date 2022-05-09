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Никогда не говорите, что жизнь нехороша

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9 мая 2022 17:55

Никогда не говорите, что жизнь нехороша


Потому что когда мы на самом деле доноемся до того, что попадем в другие условия, тогда свои условия будем вспоминать с благодарностью, что мы жили в такой обстановке, с такими людьми, в таких обстоятельствах жизни...

А ведь в 2020-м многие из нас думали, что жизнь рухнула и хуже быть не может...

Однажды Федор Михайлович Достоевский после каторги сказал: "Я только на каторге познал себя и Бога. И я теперь уверен, что сколько человеку в жизни надо счастья, в такой же мере ему надо и несчастья, потому что он и счастья-то своего не поймет".

Шестьдесят лет - хороший возраст, но об этом узнаешь только в семьдесят. Всё в сравнении. Поэтому никогда не надо говорить, что жизнь, условия жизни нехороши, потому что когда мы на самом деле доноемся до того, что попадем в другие условия, тогда свои условия будем вспоминать с благодарностью, что мы жили в такой обстановке, с такими людьми, в таких обстоятельствах жизни.

Кто-то из святых сказал: благословляй свою жизнь, и она будет благословлена; проклинай свою жизнь, и она будет проклята. Все внутри нас. Поэтому, самое главное - внутренний стержень, наше отношение к жизни.

Cluber.com.ua


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