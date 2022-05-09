Что взять с собой: как блогерам и экспертам правильно «переехать» в другие социальные сети

Какие социальные сети сейчас стоит рассматривать для "переезда"?

После признания Meta экстремистской организацией в России поведение пользователей социальных сетей поменялось: в прежних соцсетях осталась достаточно диджитализированная, продвинутая и суперпреданная аудитория, которая готова начать пользоваться VPN и для нее это совсем не проблема. Отмечу другой удивительный факт: многие эксперты, сохранившие адекватность и здоровое пространство в своем блоге, отметили и продолжают отмечать рост охватов в своих сторис и постах.

Возможно, что это связано с эмоциональной нестабильностью экспертов и блогеров, которые перестали регулярно вести свои аккаунты, или даже вовсе ушли из запрещенных соцсетей. Кроме того, поведение подписчиков изменилось: они стали смотреть контент более организованно - раз в день включили впн, посмотрели и вышли. Впн-приложения сейчас, кстати, можно настроить таким образом, что они будут автоматически включаться при заходе в запрещенные соцсети, и отключаться, когда человек выходит из них.

Основная миграция пользователей произошла в телеграм. У этой сети есть свои особенности: люди не готовы быть подписаны на 30 каналов. Их может быть максимум 5 в закрепленных, еще 5 будут "болтаться" в общем потоке приходящих сообщений.

Пользователь в этой соцсети очень избирателен в контенте, который он читает в телеграме, и там реально #контентрешает, то есть имеет значение, какая информация и в какой форме подается. Зато аудитория телеграма - очень лояльная и чистая.

Зависит ли выбор социальной сети от тематики блога и типа контента?

Нет, не зависит, потому что если вы реальный практик, у вас есть собственные кейсы и есть результаты клиентов, наставляемых и учеников, если вы бережете свою репутацию и рассказываете искренне про своё дело, у вас всегда будет отклик. И совершенно неважно, какой канал и какую социальную сеть вы выберете для продвижения.

Надо ли заводить аккаунты во всех сетях или стоит сосредоточиться на одной-двух?

На самом деле развитие аккаунтов сразу в нескольких социальных сетях давно лежало на поверхности. Однако большинство инфопредпринимателей находились в зоне комфорта: у потребителя давно была сформирована привычка покупать, смотреть и расслабляться в той сети, пользоваться которой сейчас проблематично.

Не забывайте, что и таргет ВК, и РСЯ, и публикации в СМИ, подкасты, и ролики на ютюбе - всё это очень важно и помогает рассказать наибольшему количеству людей про свой продукт и свою экспертизу. При этом важно не умереть, генерируя контент.

Как понять, что "переезд" прошел успешно? Что делать, если результаты не устраивают?

Я люблю последнее время часто повторять: если у вас проблемы с продажами, возможно проблемы не с прогревом, а с продуктом. А также с тем, как именно вы рассказываете про себя и свой продукт. Со всем этим мы разбираемся регулярно в течение года на разных программах подготовки маркетологов и грамотных в маркетинге и контент-стратегии экспертов.

Клиент всегда голосует рублём. Если вы действуете правильно, то отклик будет. Но не стоит ожидать сразу мега результатов. Я бы придерживалась стратегии: сделай хоть что-то из того, что у тебя работало ранее, а потом улучшай и докручивай. Таким образом эксперт не будет проваливаться в обесценивание и не столкнется с завышенными ожиданиями, касающимися продаж.

Мы всегда начинаем масштабировать рекламный бюджет, когда сумма, вырученная с продажи, в три раза превышает сумму, вложенную в таргетированную рекламу. Таким образом, докручивая продающие смыслы на сайте и в контенте, мы быстро выходим на показатели отношения выручки в рекламным вложениям (ROMI) 1:7 и выше стабильно.

Что стоит знать, выбирая соцсеть для "переезда"?

Наша статистика по последним запускам, собранная в марте 2022 года, такова: 43% приходятся на аудиторию телеграм, 37% - e-mail-база, остальное - иные соцсети, включая запрещенные.

Мы заметили интересную динамику в развитии контента и пользовательского поведения во ВКонтакте. Вот какие мифы из тех, которым нас учили эксперты по этой соцсети, мы уже успели опровергнуть.

· Миф1. В таргетированной рекламе заходят только длинные посты со смыслами (лонгриды) и лишь после таких постов люди кликают по ссылке и регистрируются на мероприятие.

Наш опыт: у нас в таргетированной рекламе лучше всего заходят короткие тексты и красивый большой баннер.

· Миф 2. Никто не будет смотреть ваши сторис. Охваты очень низкие!

Наш опыт: сейчас мои сторис смотрит не менее 10% от количества подписчиков. Это стандартный показатель охватов в сторис. Добавлю, что аудитория отлично реагирует на контент в сторис - люди пишут, отвечают, задают вопросы.

· Миф 3. Посты ВК должны быть только лонгридами.

Наш опыт: мой обычный экспертный контент "заходит" в любой социальной сети, стандартные охваты поста - более 50% от количества подписчиков, а есть посты, охват которых превысил это количество в 3-14 раз!

· Миф 4. Никто не читает ленту, там у всех старые друзья, непонятный контент.

Наш опыт: мы провели исследование среди нашей аудитории, которая мигрировала во Вконтакте. Почти все отметили, что "почистили" свои подписки и друзей. Это помогло создать ленту с релевантным контентом, которую приятно листать.

Woman.ru