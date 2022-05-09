Рабочее место — залог эффективного труда: правильно обустраиваем домашний офис

Если ваш офис разместился у вас дома, а полный дискомфорт - стал "лучшим" другом, то не стоит отчаиваться. Домашний офис может быть идеальным решением для эффективной работы. Однако стоит подойти правильно к его обустройству.

В наше время все больше и больше специалистов работает удаленно, в таком формате занятости есть как минусы, так и плюсы, например, отсутствие привязанности к конкретному месту, ведь можно работать совершенно из любой точки на карте, достаточно обладать качественным подключением к интернету. Самая распространенная проблема - это отсутствие организованности пространства и времени. Поэтому давайте поговорим с вами об обустройстве рабочей среды.

В нашем новом видео эксперт московского агентства организации пространства "ProПорядок" Екатерина Шитикова рассказала о том, как правильно обустроить домашний офис, почему важен порядок на рабочем месте и как его сохранить на продолжительный период, не превратив в источник хаоса по всему дому.

Обустройство пространства

Независимо от того, работаете ли вы целый день или всего несколько часов, важно качественно обустроить пространство вокруг для плодотворной работы. Рабочее место - залог эффективности и продуктивности. Для этого необходимо правильно выбрать место: это может быть как и отдельная комната, так и выделенная зона в вашем доме. Если места для работы совершенно нет, то заведите коробку или ящик, где вы сможете разместить все необходимое. Также в качестве рабочей локации вы можете выбрать ближайшие кафе или коворкинг. Достаточно арендовать комнату под личный офис или же целую переговорную.

Выбор мебели

Выбирая место для размещения домашнего офиса, стоит подумать также и о мебели. Совершенно необязательно приобретать новые элементы декора, можно с легкостью адаптировать уже имеющуюся мебель под рабочие нужды. Что же необходимо для рабочего места? Письменный стол, удобное кресло или комфортный стул, компьютер или ноутбук с доступом в интернет, компьютерная мышь, принтер и сканер при необходимости, настольная лампа, а также канцелярия, провода и наушники, корзина для мусора и бумаги. Перечень вышел достаточно обширный, однако важно создать вокруг себя такую среду, при которой вас ничего не будет отвлекать, а наоборот каждый элемент сможет способствовать продуктивности.

Создаем продуктивную атмосферу

Шаг 1. Максимально освободите рабочую поверхность стола, оставив только самое необходимое. Так, для размещения часто используемых бумаг и документов подходят вертикальные и горизонтальные лотки. Для организации же профессиональной литературы и папок с документами вашими помощниками могут стать одна или две полки над столом.

Шаг 2. Горизонтальное хранение бумажных носителей не стоит рассматривать как удобный вариант, ведь он не только приводит к созданию хаоса на вашем рабочем месте, но также усложняет процессы навигации и поиска. Поэтому наиболее эргономичный вариант расположения книг и папок - вертикальный, можете воспользоваться ограничителями, папками со скоросшивателями и лотками для хранения журналов. Не забывайте промаркировать папки и лотки, так вы сможете максимально облегчить себе поиск необходимого документа.

Шаг 3. Постарайтесь максимально уменьшить визуальный шум. Избегайте использования ярких папок и иных элементов в пространстве, ведь это может послужить причиной расфокусировки внимания. Гораздо проще находить что-то среди однотонных элементов единого стиля.

Шаг 4. Храните только важные и нужные бумаги, а не абсолютно все, что попадают к вам на стол, поэтому регулярно проверяйте документы на актуальность. У всего есть срок годности, а документы - та категория вещей, в которых порядок особенно важен. Если ваши архивы будут переполнены бумагами с истекшим сроком давности, то это может привести к очевидной путанице.

Шаг 5. Разложите канцелярию, для ее хранения идеально подойдут лотки для канцтоваров, которые можно разместить как на рабочей поверхности, так и в выдвижном ящике. Также вы можете использовать небольшую подставку для самых часто используемых пишущих инструментов.

Шаг 6. Разберите все провода и кабели. Рядом с компьютером зачастую образуется хаос из шнуров. Поэтому в зоне рабочего стола оставьте только актуальные проводки. По возможности компактно их скрутите, использовав держатели для проводов на липучках (если их нет, то используйте скотч, резинки для волос или канцелярские резинки).

Шаг 7. Подумайте о месте для утилизации мусора, ведь его в процессе работы накапливается достаточно много. Разместите под столом корзину, благодаря этому решению станет гораздо легче поддерживать порядок, не отвлекаясь на мелочи.

Эти простые шаги помогут вам сильно упростить ваш рабочий процесс, а также сделают его еще более приятным.

Woman.ru