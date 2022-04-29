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29 апреля 2022 12:54

6 главных раздражающих деталей интерьера

Приходя домой, мы хотим расслабиться, отдохнуть от рутины и внешних раздражающих факторов. Но случается, что мы сталкиваемся с раздражителями именно в своем прибежище уюта и тепла.

Многоуровневые потолки

О том, что не создает желанный уют в квартире, рассказывает дизайнер интерьеров Анна Кауфман. Например, она предлагает отказаться от многоуровневых потолков. Такая конструкция над головой в прямом и переносном смысле - давит.

Одно дело ходить по музею и рассматривать многоуровневые потолки с картинами, другое - лежать на диване дома подо всей этой конструкцией.

Постеры и календари на стенах

Очистите стены от любого "шума": особенно изображений, распечатанных на обычной бумаге. Снимите дешевые варианты репродукций, постеры и настенные календари. Если календарь вам необходим, используйте настольную или электронную версию.

Покрывала на мебели

Любимый прием наших родителей - накрыть диван и кресла покрывалами или пледами, что называется, с ног до головы. Насколько приятно укутаться вечером в плед, настолько же неуютно в квартире, когда он остается неаккуратно брошенным на диване. А еще хуже, когда мебель им же и прикрыта.

Выцветший текстиль

Даже если ваш текстиль изначально был в пастельных светлых тонах, он все равно выцветает и теряет свой былой лоск. Отдавайте износившиеся покрытия на переработку. Это отличный повод приобрести что-то новое и даже сезонное. Так ваш текстиль прослужит дольше и будет выглядеть опрятнее.

Хозяйственный инвентарь на видных местах

Все то, с помощью чего мы наводим чистоту в доме, не должно создавать беспорядок. Не оставляйте ведра, швабры и чистящие средства на видных местах - они бросаются в глаза и уж точно не способствуют созданию уюта. Уберите их в шкаф или под ванну.

Запутанные провода

По-английски это явление называется rat's nest - "крысиное гнездо", то есть - когда провода от зарядок, гаджетов и ламп переплетаются между собой, создавая огромный ком. Все то, что имеет длинный "хвост", мгновенно создает эффект беспорядка.

Уберите все то, что не используете каждый день, например, в специальную коробку. Подключите станции беспроводной зарядки для гаджетов. Скрутите провода в кольца и стяните специальными держателями - словом, уберите все лишние метры.

Lady.mail.ru


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