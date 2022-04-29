6 главных раздражающих деталей интерьера

Приходя домой, мы хотим расслабиться, отдохнуть от рутины и внешних раздражающих факторов. Но случается, что мы сталкиваемся с раздражителями именно в своем прибежище уюта и тепла.

Многоуровневые потолки

О том, что не создает желанный уют в квартире, рассказывает дизайнер интерьеров Анна Кауфман. Например, она предлагает отказаться от многоуровневых потолков. Такая конструкция над головой в прямом и переносном смысле - давит.

Одно дело ходить по музею и рассматривать многоуровневые потолки с картинами, другое - лежать на диване дома подо всей этой конструкцией.

Постеры и календари на стенах

Очистите стены от любого "шума": особенно изображений, распечатанных на обычной бумаге. Снимите дешевые варианты репродукций, постеры и настенные календари. Если календарь вам необходим, используйте настольную или электронную версию.

Покрывала на мебели Любимый прием наших родителей - накрыть диван и кресла покрывалами или пледами, что называется, с ног до головы. Насколько приятно укутаться вечером в плед, настолько же неуютно в квартире, когда он остается неаккуратно брошенным на диване. А еще хуже, когда мебель им же и прикрыта. Выцветший текстиль Даже если ваш текстиль изначально был в пастельных светлых тонах, он все равно выцветает и теряет свой былой лоск. Отдавайте износившиеся покрытия на переработку. Это отличный повод приобрести что-то новое и даже сезонное. Так ваш текстиль прослужит дольше и будет выглядеть опрятнее.