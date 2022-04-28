Ивлеева в новом весе, Кафельникова с челкой и другие звезды, изменившиеся до неузнаваемости этой весной - ФОТО

Настя Ивлеева жалуется на лишний вес, Алеся Кафельникова хвастается челкой, а Клава Кока доказывает, что сила в длине.

Весной сразу две Насти признались в том, что "поправились". "Мне нравится быть сочной, но я и худой быть хочу. Это вот пару дней назад", - написала Ивлеева под откровенным снимком. Видимо, телеведущая с ностальгией вспоминает 2010 год, когда с помощью правильного питания ей удалось попрощаться с 10 кг.

Телеведущая Настя Ивлеева.

Модель Алеся Кафельникова

Певица Клава Кока

Решетова (одна из бывших девушек Тимати) еще более критично относится к себе: в соцсетях называет себя "жирной", и пишет, что окружающие интересуются, не беременна ли она.

Так это или нет, проверить в ближайшее время мы не сможем, ведь Настя скитается между Англией и Эмиратами, видимо, интересуясь у местных жителей, как они воспринимают ее фигуру.

Модель Джиджи Хадид

Телеведущая Анастасия Решетова

Певица Дуа Липа

Телеведущая Ляйсан Утяшева

Тем не менее кажется, что обе Анастасии немного преувеличивают проблему. Мы никаких серьезных недостатках в их фигурах не заметили, и считаем, что они выглядят не менее шикарно, чем раньше.

Дана Борисова тоже поработала над телом. Видимо, испугавшись, что в ближайшее время будут проблемы с поставкой лекарственных препаратов и оборудования для пластических операций (но это только слухи, эксперт рассказал нам правду об индустрии), она сделала липосакцию ягодиц и живота.

Певица Меган Ти Сталлион

Певица Холзи

Модель Айрис Лоу

Несколько известных девушек в марте и апреле решили поиграть с длиной и сделать наращивание. В ряды Рапунцель вступили реалити-звезда Хлоя Кардашьян и певица Клава Кока (которая уже пару месяцев как переключилась на летний гардероб с яркими цветами и мини).

За пару месяцев мы приобрели и ярко-рыжих русалочек: звезды одна за другой доказывают, что оранжевый - хит сезона. Самые популярные вариации тренда - персиково-клубничный, медно-красный и жженый апельсин.

Актриса Эйса Гонсалес

Актриса Сидни Суини

Певица Ким Дженни

Среди амбассадоров - восходящая голливудская актриса Сидни Суини (если впервые слышите о ее существовании, то скорее читайте ее историю главных достижений), Ким Дженни из южнокорейской группы Blackpink, еще одна сестрица из семейства Кардашьян - Кендалл Дженнер.

Более креативные идеи для окрашивания представили дочь актера Джуда Лоу Айрис Лоу с зеленым каре (она выбрала оттенок под знаменитый напиток матча), бывшая спортсменка Ляйсан Утяшева с розовыми локонами, рэперша Карди Би с необычным узором на красном парике.

Более скромными оказались обновления модели Алеси Кафельниковой, певицы Селены Гомес и звезды последнего "Бэтмена" Зои Кравиц. Красотки отстригли челки.

Актриса Холли Берри

Модель Лени Клум

Певица Селена Гомес

Lady.mail.ru