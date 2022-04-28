Как выглядеть хорошо, если вы не успели помыть голову? Лайфхаки от блогера

Грязная голова может испортить даже самый продуманный и красивый образ. Что делать, если времени на мытье головы нет? Блогер Мару Ору поделилась секретами, которые помогут быстро и просто освежить прическу без пены и воды.

Всем знакома эта ситуация: вам нужно срочно выходить из дома, вы успели накраситься, подобрать наряд, но на волосы времени совсем не осталось (а мыли вы их не так уж и давно). Что же делать? Не идти же на важную встречу с грязной головой!

Блогер Мару Ору поделилась несколькими лайфхаками, которые помогут освежить прическу, если по каким-то причинам вы не успели или просто не смогли вымыть голову.

Лайфхаки от Мару Ору

Соберите волосы - можно сделать один или два хвоста, а можно собрать волосы в пучок - самое главное, не оставляйте их распущенными.

Если у вас есть сухой шампунь, то нанесите немного средства на уже собранные волосы.

Мару показала вариант прически, которая поможет выглядеть хорошо даже с немытой головой.

Для этого вам понадобятся несколько шпилек и несколько маленьких силиконовых резинок.

Повторить прическу от Мару можно всего за несколько шагов.

Сделайте два хвоста.

Разделите каждый хвост на три равные части. Из каждой пряди заплетите косичку и зафиксируйте ее силиконовой резинкой - в каждом хвосте должно получиться по три косички. Чтобы они получились более объемными, слегка вытягивайте из них пряди.

Закрутите косички в "ракушку" и зафиксируйте шпильками. И снова, чтобы придать такой "ракушке" объем, можно слегка вытянуть пряди.

Повторите то же самое с другой стороны.

Прическа готова! Волосы красиво собраны, и никто не догадается, что сегодня вы не успели помыть голову.

Мы нашли еще несколько лайфхаков, которые помогут вам скрыть ваш временный недостаток и чувствовать себя уверенно в течение дня.

Если вы привыкли делать прямой пробор, то в день "несвежих волос" можно заменить его на косой - это поможет скрыть жирные корни.

Обладательницы челки скорее всего знают этот секрет, но мы все же напомним: если у вас совершенно нет времени на мытье головы, соберите волосы в хвост и помойте только челку - такой нехитрый лайфхак поможет освежить прическу.

Нанесите сухой шампунь на корни волос в небольшом количестве, но не расчесывайте их, а слегка взбейте. Затем соберите волосы в небрежный пучок, не приглаживая волосы.

Если вы делаете косички или прически с колосками, они не должны быть идеально гладкими и ровными - именно поэтому нужно слегка вытягивать пряди.

Убрать излишки себума поможет деревянная расческа. Просто расчешите пряди несколько раз, и волосы будут выглядеть немного свежее.

Этот лайфхак подойдет тем, кто не смог вымыть голову по "техническим причинам". Если у вас отключили воду, например, а вам нужно срочно привести себя в порядок, то обратитесь в парикмахерскую - за небольшую плату вам помоют голову.

Надеемся, эти лайфхаки будут полезны для вас.

Woman.ru