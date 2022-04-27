Zara опровергла свое возвращение в Россию

К сожалению, новость о том, что бренд в скором времени возобновит работу в нашей стране, оказалось ложной.

За последние два месяца нашу страну покинуло огромное количество брендов. Одежда, электроника, косметические компании решили разорвать свои торговые отношения с Россией. Кто-то на время, а кто-то - навсегда. К первой категории относится испанский гигант Inditex, который включает в себя такие бренды, как Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti и другие. Уход именно этой сети стал потрясением для россиянок, которые часто забегали в вышеперечисленные магазины за доступными обновками.

Отсутствие топовых масс-маркетов толкнуло модниц на поиск альтернативы, однако все было не то. Сначала соотечественницы обратились за помощью к российским брендам, потом - к китайским, однако всегда находился тот или иной фактор, который останавливал от покупки. Отчаявшись, девушки бросились скупать вещи Zara и Massimo Dutti на Авито: там действительно находились достойные слоты, да еще и по интересной цене. Но все это время в душе теплилась надежда: совсем скоро Inditex вернется, ведь сам глава компании Оскар Гарсиа Масейрас сказал, что работа будет возобновлена сразу же, как только позволят обстоятельства - предстоит всего лишь наладить транспортировку товаров.

И вот момент истины, казалось бы, настал: 26 апреля по новостным источникам разнеслись скриншоты с сайтов Zara, Bershka и других "дочек" Inditex, где было видно, что точки возобновляют свою работу с 1 мая. Неужели проблемы с логистикой разрешились так скоро?

е успели все обрадоваться, как поступило опровержение. Inditex, ранее заявивший о приостановке своей деятельности на российском рынке, опроверг информацию о возобновлении работы магазинов в стране. Об этом сообщили на горячей линии компании.

Напомним, что магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) объявили о приостановке работы на территории РФ из-за напряженной политической ситуации. Сотрудники пока что числятся в штатах: они получают заплату в размере 2/3 от оклада.

Woman.ru